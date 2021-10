von sk

Ein Generationswechsel gelang bei der kürzlichen Hauptversammlung der Ortsgruppe Murg-Laufenburg des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND). Der Wunsch des langjährigen Vorstandsmitglieds Peter Haußmann sein Amt nach über 15 Jahren in jüngere Hände abgeben zu können, ging in Erfüllung. Sonja Baumgartner aus Murg-Niederhof wurde einstimmig als stellvertretende Vorsitzende neu in den Vorstand gewählt. Julia Völker, die ihr Amt als Schatzmeisterin bereits im Vorjahr antrat, wurde im Amt bestätigt und Martina Matt zur Vorsitzenden gewählt. Die BUND-Ortsgruppe hat 298 Mitglieder und Förderer.

Wie schon seit vielen Jahren kontrollierten und entfernten die Mitglieder im Einzugsgebiet der Murg in mehreren Einsätzen das invasive Indische Springkraut. Auch der alljährliche Einsatz auf der Andelsbachwiese beim Tannensteg fand im September 2020 statt. Als ein kleiner Beitrag zur Artenvielfalt kümmert sich die Ortsgruppe seit vielen Jahren um den sechs Meter breiten Saumstreifen sowie um die alten und jungen Mostbirnbäume im Binzger Dörnet.

Exkursionen kommen an

Auf großes Interesse stießen die beiden landwirtschaftlichen Exkursionen in diesem Sommer. Beim Naturland Weiderind-Betrieb Oeschger in Murg-Oberhof und beim Bioland-Gemüseanbau auf dem Eulenhof in Dogern ging es zum einen um die Möglichkeiten des Artenschutzes in der Landwirtschaft sowie um die Probleme und Nöte der hiesigen Bio-Landwirte und welche zusätzlichen Probleme durch den Klimawandel auf die Landwirte zukommen.

Im Bereich Umweltschutz war die Atomenergie vorherrschendes Thema im vergangenen Jahr. Neben den für die Hochrhein-Region zwangsweisen Beschäftigungen mit der Atomendlagersuche und der Gefährlichkeit der überalternden Atomkraftwerke in der Schweiz war im vergangenen Vereinsjahr der Fokus auf deutsche Exporte von Brennelementen in die Schweiz gelegt.

BUND legt Widerspruch ein

Der BUND hatte auf Bestreben der Ortsgruppe Murg-Laufenburg Widerspruch gegen diesen Export eingelegt. „Es kann nicht sein,“ so Martina Matt, „dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, aber der Betrieb einer Brennelementefabrik in Lingen, Niedersachsen, sowie eine Urananreicherungsanlage in Gronau, NRW, weiterhin erlaubt ist. Weder Privatpersonen noch dem BUND wurde vom Gericht ein Widerspruchsrecht eingeräumt, weil die europäische Aarhus-Konvention nicht vollständig in deutsches Recht umgesetzt wurde.“ Auf eine Klage gegen die Nichtzulassung wurde bisher verzichtet, weil der BUND das Urteil in einem laufenden Verfahren, bei dem es um den Brennelemente-Export in ein belgisches AKW geht, abwarten will.

Corona bedingt gab es im Vorjahr keine Termine mit der Kindergruppe. Den Abschluss der digitalen Versammlung machte ein Vortrag von Ralf Engel vom Schwarzwaldverein Rickenbach, der die zahlreichen Projekte zum bunt blühenden Rickenbach vorstellte.