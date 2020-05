Laufenburg vor 2 Stunden

Bürgermeister vergibt in Eilentscheidung Aufträge zur Innensanierung der Hans-Thoma-Schule

Sieben Gewerke mit einer Bruttoauftragssumme von zusammen 560.000 Euro gingen an fünf Handwerksfirmen. Auch die Planung der Brückensanierung an der Jahnstraße in Rhina wurde in einer Eilentscheidung vergeben.