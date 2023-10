Laufenburg – „Der Lärm ist nicht mehr tragbar“, sagte Michaela Blatter aus Rhina bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Laufenburg in der Frageviertelstunde für Bürger. Mitgebracht hatte sie neben etlichen Personen aus Rhina zwei Unterschriftenlisten, um ihre Forderungen nach mehr Ruhe und Sicherheit im Ortsteil zu unterstreichen.

Konkret geht es um die Lärmbelästigung, hervorgerufen durch Einwürfe in die Glascontainer im Ortsteil und um, nach ihren Beobachtungen, zu schnell fahrende Autos und Motorräder in Rhina und die damit verbunden Lärmbelästigungen. Sie fordert einen anderen Standort für die Glascontainer, eine fest installierte Tempoerfassungsstation sowie eine Überquerungshilfe auf der Bundesstraße.

Allerdings war sie mit ihren Forderungen an der falschen Stelle, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger. Sowohl in Sachen Glascontainer als auch Radarkontrollen und Überquerungshilfe sei der Landkreis zuständig. Krieger hatte trotzdem eine gute Nachricht für die Rhinaer: „Es werden demnächst neue lärmgedämpfte Glascontainer aufgestellt“, sagte er. Der Standort bleibe aber erhalten. Schon im Vorfeld der Sitzung hatte Manuela Blatter sich mehrfach wegen der Missstände bei der Stadt beschwert. Krieger wurde aktiv und erwirkte beim Landkreis, dass neue lärmgedämpfte Glascontainer mit Beschriftungen über die Einwurfzeiten aufgestellt werden. Auch im Amtsblatt wurde mehrfach auf die korrekte Benutzung hingewiesen.

Was allerdings die Installation einer festen Radarstation anbelangt, musste Krieger passen. Dem Antrag habe das Landratsamt nicht zugestimmt. Er bestätigte, dass es in Rhina zu Geschwindigkeitsverstößen komme und dass deshalb auch mit einem mobilen Gerät Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen würden. Auch in Sachen Überquerungshilfe seien der Stadt die Hände gebunden. Krieger wies darauf hin, dass es in Rhina bei der Kirche eine Unterführung für Fußgänger gebe. Die Unterschriftenlisten werden an den Landkreis weitergeleitet.