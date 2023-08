Im März dieses Jahres starteten die Arbeiten zum Umbau des Bürgerbüros vom Rathaus in die neuen externen Räumlichkeiten direkt neben dem Rathaus. Noch sind Handwerker mit den letzten Arbeiten beschäftigt. Aktuell werden an die 300 Umzugskisten von den Mitarbeitern gepackt und Ende August wird umgezogen. Ab dem 4. September wird das Büro wieder für die Bürger offen sein. Bereits am Samstag, 2. September, kann das Bürgerbüro im Rahmen der grenzüberschreitenden Laufenburger Kulturnacht von 17.30 bis 22 Uhr besichtigt werden.

Obwohl die letzten Arbeiten noch laufen, lässt ein Blick in die neuen Räume des Bürgerbüros bereits erahnen, wie es demnächst aussehen wird. Bürgermeister Ulrich Krieger sagte bei einer kurzen Besichtigung in den letzten Tagen vor dem Umzug: „Mit den neuen Räumlichkeiten können wir die Servicequalität deutlich erhöhen, Arbeitsabläufe optimieren und wir konnten das Platzproblem lösen.“ Die Stadt sei vorbereitet für die Zukunft, betonte Krieger. Die neuen Räumlichkeiten sind ausgestattet mit der neusten digitalen Technik und ein Glasfaserkabel sorgt für eine perfekte elektronische Verbindung ins Rathaus.

Sebastian Schume vom städtischen Bauamt und zuständig für die Planung und Durchführung des Bauprojektes sagte zum Umbau, dass vor allem die Herausforderung darin bestand, die Anforderungen des Bürgerbüros in Einklang mit dem Bestand zu bringen. Ein weiteres wichtiges Thema war die Überarbeitung des Brandschutzes an aktuell gültige Normen. Schume erklärte, dass der Bestand bereits frühzeitig, schon im letzten Spätherbst, rückgebaut wurde. Dadurch konnte die Substanz besser bewertet und in der Planungs- und Ausschreibungsphase schnell reagiert werden. „Trotz der extremen Preisschwankungen im Baugewerbe können wir den Kostenrahmen halten, obwohl noch nicht alle Gewerke komplett abgerechnet sind“, betonte Schume. Er erarbeitete auch das Farb- und Materialkonzept. Die Räumlichkeiten sind hell und freundlich gestaltet. Ergänzend dazu verleihen warme Holztöne den Räumen eine angenehme Atmosphäre. Bestimmende Farbtöne für Wände, Decken, Böden, Türen- und Fensterrahmen sind vor allem Grau und Weiß. Dazu gesellt sich im Bereich des Ordnungs- und Standesamtes ein Fußbodenbelag in warmer Holzoptik. Im vorderen Mitarbeiterbereich wurde ein textiler Bodenbelag verlegt. Das Kopfsteinpflaster des Rathausplatzes reicht in den überdachten Eingangsbereich hinein. Beide Zugänge, sowohl zum Bürgerbüro wie zu den Räumen des Ordnungsamtes und des Standesamtes, sind barrierefrei zu erreichen. Das Herzstück des zukünftigen Bürgerbüros ist die 5,70 Meter lange Theke im Publikumsbereich. Akustikdecken sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima. Über dem Eingangsbereich wird das Wort „Bürgerbüro“ und das Logo der Stadt Laufenburg mittels hinterleuchteten Buchstaben angebracht.

Derzeit packen die Mitarbeiter an die 300 Kisten. Viele nicht mehr benötigte Unterlagen wurden im Vorfeld aussortiert oder digitalisiert, berichtete Martina Bögle, Leiterin des Ordnungsamtes. In den neuen Räumlichkeiten schätzt sie die konzentrierte Nähe und die kurzen Wege. Die Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro, Elvira Schmid und Denise Stahr, freuen sich auf ihren neuen hellen modernen Arbeitsplatz, der einen verbesserten Kundenkontakt bietet. Nicole Böcker, stellvertretende Amtsleitung Standesamt und unter anderem zuständig für Eheschließungen, schätzt an ihrem neuen Büro, das es auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und sie genießt den fantastischen Ausblick auf den Rhein und die Schweizer Schwesterstadt, der gerade auch bei Trauungen im kleinen Kreis zum Tragen käme, wie sie betont.