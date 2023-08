Das Bürgerbüro im Laufenburger Rathaus ist die von den Kunden am häufigsten frequentierte Stelle. Bisher hat das Bürgerbüro zu den allgemeinen Dienstzeiten des Rathauses, insgesamt an 24 Stunden in der Woche geöffnet. Die aktuellen Sprechzeiten sind von Montag bis Freitag jeweils am Vormittag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Nach dem Umzug des Bürgerbüros in die neuen Räume in der Hauptstraße 32, der voraussichtlich vom 30. August bis einschließlich 1. September erfolgen wird, werden die Nachmittagssprechstunden ausgeweitet. Zusätzlich zum Donnerstag gibt es ab dem 4. September auch am Dienstag von 12 bis 16 Uhr die Möglichkeit für direkte Kontakte im Bürgerbüro. Allerdings können die Nachmittagstermine am Dienstag und Donnerstag nur über eine Terminvergabe wahrgenommen werden. Damit verlängern sich die wöchentlichen Öffnungszeiten von 24 auf 28 Stunden. Die Termine können über das neu eingerichtete Terminbuchungssystem auf der Homepage der Stadt vorläufig für drei Wochen im Voraus gebucht werden. Auch eine telefonische Terminvermittlung ist möglich. Anfänglich befinde man sich noch in einer Erprobungsphase, Änderungen seien je nach Bedarf noch möglich, berichtete Bürgermeister Ulrich Krieger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Neuregelung sei für die Bürger auf jeden Fall ein Servicegewinn, betonte er.

Es habe sich bisher gezeigt, dass bei Besuchen des Bürgerbüros, vor allem am Donnerstagnachmittag, öfters längere Wartezeiten in Kauf genommen werden müssten, was zu Unzufriedenheit bei den Kunden führe, führte Krieger aus. Gründe seien auch, dass aufgrund fehlender Vorinformationen oftmals notwendige Unterlagen nicht vorgelegt werden könnten und die Kunden erneut vorbeikommen müssten. Mit dem neuen Terminvergabe-System und den erweiterten Sprechstunden, die sich nur auf das Bürgerbüro beziehen, soll dem entgegengewirkt werden. Die Sprechstunden an den Vormittagen führten in der Regel kaum zu Wartezeiten. Das Standesamt wird wegen Personalkapazitäten keine erweiterten Nachmittagssprechstunden anbieten.

Nach dem Umzug sind ab Montag, 4. September, die neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 32 direkt neben dem Rathaus geöffnet. Während des Umzugs ist das Ordnungsamt mit den Abteilungen Standesamt und Bürgerservice samt Melde- und Passamt weder telefonisch oder persönlich erreichbar. Ein Notfallservice wird in dieser Zeit nicht angeboten. Das neue Bürgerbüro öffnet zur Besichtigung im Rahmen der grenzüberschreitenden Laufenburger Kulturnacht am Samstag, 2. September, für die Öffentlichkeit.