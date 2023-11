Laufenburg (pm) Christian Haller, Einwohner von Laufenburg, wurde von der Jury des Schweizer Buchpreises für seine Novelle „Sich lichtende Nebel“ ausgezeichnet. Er erhält dafür den Schweizer Buchpreis 2023. Dies teilt die Stadt Laufenburg/Schweiz mit. „Sich gegen die Konkurrenten, die auch schon einige Literaturpreise gewannen, durchsetzen zu können, erforderte ein literarisches Meisterwerk. Genau dies hat Christian Haller erzielt, was den Stadtrat ins Staunen versetzt“, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem Aargauischen Literaturpreis im Jahr 2006, dem Schillerpreis 2007 und dem Kunstpreis 2015 des Kantons Aargau ist dies nun eine weitere Auszeichnung für den Autor. Über diese Ehrung und Auszeichnung eines Einwohners unseres Städtchens Laufenburg freut sich der Stadtrat sehr und gratuliert Christian Haller ganz herzlich zum Erhalt des Schweizer Buchpreises. Eine Delegation des Laufenburger Stadtrates wird am Freitag, 24. November, persönlich die Verdienste von Christian Haller gebührend würdigen.