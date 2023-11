Laufenburg/Schweiz – Die Brunnenverlegung am Marktplatz in der Laufenburger Altstadt auf Schweizer Seite fällt ins Wasser. Die Einwohnergemeinde sprach sich bei der Abstimmung am Donnerstag in Sulz mit deutlicher Mehrheit auch gegen eine Absenkung des Brunnens sowie gegen die Pflanzung von vier Bäumen auf dem Platz aus. 174 von 222 anwesenden Stimmberechtigten schickten die Vision des Stadtrats, dem Marktplatz einen neuen Charakter zu geben, bachab.

Weil der Brunnen bleibt, wie und wo er ist, ergibt sich eine Ersparnis von rund 110.000 Franken. Von den 13 Tagesordnungspunkten nahm die Debatte um den Brunnen am Marktplatz die meiste Zeit ein. René Leuenberger äußerte sich über die Vorlage „leicht enttäuscht“. Es handle sich um die gleiche Variante, „die wir bereits in einer früheren Versammlung heimgeschickt haben“. Christian Winter: „Der aktuelle Standort des Brunnens hat sich bewährt.“ Der vom Stadtrat unterbreitete Vorschlag könne zu „unangenehmen Situationen führen“, sagte er.

Kurt Brandenberger hingegen sprach von einem „kompatiblen Produkt, das in Zukunft Bestand haben wird“. Ebenso Susanna Brogli: „Es ist ein gesamthaft gutes Konzept.“ Das Argument von Vizeammann Christian Rüede, die Brunnenversetzung würde nur 1,3 Prozent der gesamten Bausumme vom 2021 genehmigten Verpflichtungskredit von 7,35 Millionen Franken ausmachen, schlug nicht an. Man habe damals dem Kredit exklusive Brunnen zugestimmt, erinnerte Felix Klingele, „sonst hätten wir über 7,5 Millionen abstimmen müssen“. Da half auch die Feststellung von Stadtammann Herbert Weiss, die Altstadt sei „ein Bijou, jetzt soll der letzte Schritt folgen“, nichts. Martin Leuenbergers Antrag, den Brunnen nicht anzurühren, fand eine deutliche Mehrheit in der Versammlung.

Die Oberflächengestaltung im Rahmen der Altstadtsanierung soll nun ausgeführt werden wie bei den vorherigen zwei Etappen mit derselben Pflasterung. Zurückgewiesen wurde außerdem der Antrag auf einen Kredit über 450.000 Franken für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Blauen, weil diese sich auf Kaister Boden befindet. Stattdessen sollen andere Standorte auf dem Gebiet von Laufenburg genutzt werden.

Auch bei weiteren Traktanden gab es aufgrund von Einwänden aus der Versammlung Änderungen. So werden die Unterstützungsbeiträge von jährlich 300 Franken für die Vereine nicht, wie vom Stadtrat im Budget 2024 vorgesehen, gestrichen. Schließlich sollen, auf Antrag von Martin Leuenberger, die Kosten für den Abriss des „Schützen“ an der Kantonsstraße von 360.000 auf 280.000 Franken gesenkt werden. Stadtrat André Maier stellte in diesem Fall klar: „Wir sollten dringend vorwärts machen.“ Denn es würden Versicherungsleistungen auf dem Spiel stehen.