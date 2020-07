Laufenburg vor 4 Stunden

Brennende Kerze ruft Feuerwehr auf den Plan

Eine brennende Kerze in einem Geschäft in der Hauptstraße in Laufenburg war am Samstagabend, 4. Juli, aufgefallen. Nachdem die Meldung gegen 20:45 Uhr eingegangen war, wurde die Feuerwehr zur Örtlichkeit entsandt.