Ein deutlicher Verzug bei der Fertigstellung und Baumängel haben dazu geführt, dass die Stadt Laufenburg die Verträge für den Breitbandausbau mit dem zuständigen Konsortium gekündigt hat. Trotzdem will Bürgermeister Ulrich Krieger mit einer Neuvergabe dafür sorgen, dass die Fertigstellung für Ende Jahr eingehalten werden kann.

Die Konsequenzen aus der nicht erbrachten Bauleistung hat die Stadt bereits Mitte August gezogen, wie Krieger gegenüber dem SÜDKURIER erklärt. Nicht nur seien die Verzögerung und die Baumängel Grund gewesen. Auch die Abarbeitung der Mängel durch die Firma Akgirisim, ein Teil des beauftragten Konsortiums, verlief nicht wie vereinbart.

Insolvenz der Partnerfirma hatte zunächst keine Auswirkung

Im März war die Firma Stark Energies insolvent gegangen. Sie war der zweite Teil des Konsortiums, das mit dem Breitbandausbau in den Laufenburger Ortsteilen Rotzel und Hochsal beauftragt war. Weil das Konsortium rechtlich als eigene Firma gilt, hatte die Insolvenz zunächst keine Auswirkungen auf die Baustelle. Seither geriet der Ausbau aber ins Stocken. Akgirisim konnte die vereinbarten Bauleistungen nicht fristgerecht erbringen. „Offiziell liefen die Arbeiten weiter. Es ist seit der Insolvenz aber wenig passiert“, erklärt Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger.

Bereits im Juli wurde bekannt, dass es beim Bau große Mängel gibt. Unter anderem wurde der Asphalt nicht richtig eingebracht. Außerdem wurden die Rohrleitungen so verlegt, dass die Glasfaserkabel von einem weiteren Subunternehmen nicht eingeblasen werden konnten. Doch das sei nur ein Teil der Mängel. „Wir haben eine lange Mängelliste“, so der Bürgermeister.

Wie geht es weiter?

Am 19. September kommt der Gemeinderat zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zusammen. Bis dahin will Bürgermeister Krieger einen Schritt weiter sein. „Wir versuchen, möglichst schnell eine Firma zu finden“, sagt er. Nach der Kündigung hat die Stadtverwaltung die Bauleistung neu ausgeschrieben. Die Tiefbauleistungen wurde europaweit ausgeschrieben. Bis zur anstehenden Gemeinderatssitzung in weniger als zwei Wochen soll eine Firma gefunden werden, damit die Neuvergabe beschlossen werden kann.

Außerdem werden derzeit Gespräche mit dem Subunternehmer geführt, der für die Glasfasertechnik verantwortlich war, ob er den bisherigen Auftrag weiter ausführen kann.

Hoffnungen auf Ende Jahr

Wann die Bewohner von Rotzel und Hochsal endlich schnelles Internet haben, ist also vorm Vergabeprozess abhängig. Den groben Zeitplan zur Fertigstellung wolle man aber möglichst einhalten. Dieser war für Ende Jahr angegeben. „Wir wollten insgesamt etwas früher fertig sein. Aber nach außen haben wir gesagt, wir wollen Ende Jahr fertig sein“, so Krieger. Im Herbst werde der sogenannte Backbone fertiggestellt, erst dann könne das Signal geliefert werden. Weil schnelles Internet ab dann also möglich wäre, habe man sich für das aktuelle Vorgehen entschieden. „Deswegen haben wir auch gekündigt, damit wir möglichst schnell fertig werden“, so Krieger und ergänzt: „Erst wenn die Firmen besetzt sind, können wir Genaueres sagen.“

Für das restliche Stadtgebiet gelten diese Probleme nicht. Nur in Rotzel und Hochsal wird das Breitband durch die Stadt ausgebaut. In den restlichen Ortsteilen sind private Firmen für den Ausbau zuständig.