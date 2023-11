Seit 1992 organisiert der Kontrabassist Alexander Frangenheim Festivals für improvisierte Musik. Unter dem Motto „Concepts of Doing“ lud er Musiker, Tänzer und Performancekünstler aus der ganzen Welt zunächst nach Stuttgart und ab 2005 nach Berlin ein. Inzwischen ist der gebürtige Wuppertaler in Herrischried zuhause, wo er seit 2021 dreimal sein ‚Festival Zeitgenössische Musik‘ veranstaltete.

Das Konzept: Ein internationaler Solist improvisiert mit Musikern aus der Region

Frangenheim will ein breiteres Publikum für aktuelle Improvisationsmusik ansprechen und gewinnen. Deshalb finden in der aktuellen Auflage des Festivals seit August Konzerte nicht nur mehr im Hotzenwald, sondern an einer ganzen Reihe von Orten zwischen dem Rheinknie und dem Bodensee statt. Dabei soll jeweils ein internationaler Solist mit regional ansässigen Musikern zusammenspielen.

Im November ist der Londoner Bratschist Benedict Taylor zu Gast

Im November stehen vier Events mit dem Londoner Streicher Benedict Taylor an. Er gibt am Samstag, 18. November, ein Konzert auch in Laufenburg zusammen mit Claudia Ulla Binder am Klavier. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in Claudia Ulla Binders Studio an der Säckinger Straße 26 in Laufenburg. Im zweiten Teil wird Alexander Frangenheim am Kontrabass mitmusizieren. Neben dem eigentlichen Konzertteil gibt es eine Einführung und ein anschließendes Publikumsgespräch.

Aus dem Moment erschaffene Kammermusik

Zu hören ist improvisierte und im Moment erschaffene Kammermusik. Anders als in der klassischen Musik sind alle mitwirkenden Musiker gleichberechtigte Partner, treten mit ihrer jeweils eigenen Sprache in einen Dialog und in Aktionen. Melodisches Spiel wird mit erweiterten Spieltechniken verbunden, verschiedenste alltägliche Objekte werden zur Erzeugung neuer Klangfarben und rhythmischer Verschiebungen eingebracht.

Taylor komponiert, performt und improvisiert

Der 41-jährige Taylor arbeitet als Bratscher in den Bereichen zeitgenössische Komposition, moderne Streicherperformance und improvisierte Musik. Mit dem Fokus auf der Verbindung von Improvisation, neuer Komposition und Musik des 20. und 21. Jahrhunderts trat er mit Film, Theater, zeitgenössischem Tanz, Kunstinstallation und elektroakustische Komposition auf. Er hat international mit einer Reihe Ensembles und Festivalkuratoren zusammengearbeitet.

Die Pianistin Claudia Ulla Binder lebt seit mehreren Jahren in Laufenburg

Seine musikalische Partnerin an diesem Abend ist Claudia Ulla Binder. Die 64-jährige Pianistin stammt aus Neuhausen ob Eck, studierte in Berlin Musikwissenschaft und Psychologie und erwarb an der Zürcher Hochschule der Künste ein Klavierdiplom. Binder arbeitet in verschiedenen musikalischen Formationen. Seit mehreren Jahren lebt sie in Laufenburg.

Taylor gibt in diesen Tagen Konzerte mit weiteren Musikern

Weitere Konzerte gibt Benedict Taylor am Donnerstag, 16. November, 20 Uhr in der Johanneskirche in Wahlwies zusammen mit Sascha Henkel an der Gitarre, am Freitag, 17. November, um 20 Uhr im

Purpur Kulturhaus in Horheim mit Harald Kimmig an der Violine sowie am Sonntag, 19. November, 20 Uhr in der Kulturfabrik Schopfheim mit Alexander Frangenheim am Kontrabass.

„Concepts of Doing„, Hauskonzert von Benedict Taylor (Viola) und Claudia Ulla Binder (Klavier) am Samstag, 18. November, 20 Uhr im Studio Claudia Ulla Binder, Säckinger Straße 26 in Laufenburg. Der Eintritt ist frei.