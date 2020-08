von sk

Am Mittwochvormittag, 19. August, gegen 9.15 Uhr kam es im Bereich der Energieversorgung im BASF-Werk in Kaisten bei Laufenburg zu einem Kabelbrand mit kurzzeitiger Rauchentwicklung. Die Ursache ist zur Zeit noch nicht bekannt.Die Werkfeuerwehr war unmittelbar im Einsatz und konnte den Brand rasch löschen.Umweltmesswagen waren in der direkten Umgebung unterwegs. Die Ergebnisse belegen laut Unternehmensleitung, dass eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgeschlossen werden kann. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei dem Vorfall niemand verletzt worden. Die zuständigen Behörden wurden unverzüglich informiert.