Am vergangenen Wochenende feierte der Musikverein Hochsal sein alljährliches Blumenfest auf dem Festplatz in der Ortsmitte von Hochsal. Gestartet hat das dreitägige Fest mit der traditionellen Summer-Night-Party am Samstagabend. Neben der musikalischen Unterhaltung von DJ Samson und leckeren Cocktails wurde trotz des regnerischen Wetters bis in die Nacht hineingetanzt und gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Bei Sonnenschein und vollem Festplatz startete am Sonntagmorgen die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg mit einem Frühschoppenkonzert, gefolgt von den Musikvereinen Mandach, Luttingen und Rotzel.

Wie jedes Jahr gab es am Sonntag Halsbraten mit Spätzle und Salat. Ein weiteres Highlight war die Blumenverlosung und die Tanzeinlagen der Young Stage Academy von Laufenburg. Für die kleinsten Festbesucher wurden am Montagnachmittag von den jungen Landfrauen aus Hochsal verschiedene Spiele und Kinderschminken angeboten. Um 17 Uhr kamen die ersten Handwerker zum Handwerkerhock. Auch am letzten Festtag füllte sich der Festplatz und die Besucher genossen den Abend mit Wurstsalat und der Live-Musik von Music 4 life.