Vor einigen Jahren machte der Kreisverkehr in Binzgen regelmäßig mit seinen gelben Minions Schlagzeilen. Immer wieder räumte die Straßenverkehrsbehörde die witzigen Figuren ab, die von einer Gruppe Binzger stets erneuert wurden und der tristen Schotterfläche etwas Farbe einhauchten.

Drei Minions auf dem Kreisverkehr Binzgen. | Bild: Sandhya Hasswani

Gemeinsam haben der Landkreis, die Stadt Laufenburg und der Naturschutzbund BUND die Verkehrsinsel in Binzgen im vergangenen Jahr zum „Insektentreffpunkt“ umgestaltet. Nun wurde dieses Engagement im Rahmen des Wettbewerbs „Blühende Verkehrsinseln“ mit der Goldenen Wildbiene vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Noch vor zwei Jahren war es eine graue Schotterfläche, nun dürfen dort unter anderem Salbei, Kornblumen, Klatschmohn und Nelken blühen – je nach Saison. Die Verkehrsinsel in Binzgen ist seit diesem Frühjahr ein beliebter Treffpunkt für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Das Projekt auf die Wege gebracht haben das Straßenbauamt des Landkreises, die Stadt Laufenburg mit der tatkräftigen Unterstützung

der BUND Ortsgruppe Albbruck.

Blumen statt Schotter

Die Umgestaltung überzeugte auch die Fachjury des Wettbewerbs „Blühende Verkehrsinseln“, die die insektenfreundliche Fläche in Laufenburg-Binzgen nun als einen der Gewinner kürte. Die „Goldene Wildbiene“ kommt in Form eines Schildes nach Laufenburg. In Vertretung von Landrat Kistler freut sich die zuständige Dezernentin Caren-Denise Sigg über die Auszeichnung und sagt: „Ich danke allen, die das Konzept

erarbeitet und umgesetzt haben. Wir hoffen, dass sich die Wiese auch in den nächsten Jahren gut entwickelt und so Lebensraum für Insekten bietet.“

Bob der Minion hat einen neuen Freund: Der Weltall-Roboter R2-D2 leistet ihm Gesellschaft. | Bild: Baier, Markus

Franz Brüstle, Kreisrat und Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Albbruck, betont, dass der Landkreis hier mit gutem Beispiel vorangegangen sei und „eine Schotterfläche in eine ökologisch hochwertige Fläche umgewandelt hat“. Und natürlich profitiert auch die Stadt Laufenburg von der blühenden Verkehrsinsel. Bürgermeister Ulrich Krieger sagt: „Mit der Umgestaltung des Kreisverkehrs gibt es nur Gewinner. Die Umwelt und die Optik wurden aufgewertet.“

Das Straßenbauamt des Landkreises und die BUND OG Albbruck kümmern sich auch weiterhin um das Wiesenmanagement der Blühwiese, damit die Wildbienen und Insekten ein langfristiges Nahrungsangebot haben.