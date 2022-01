von Dennis Kalt, AZ

So hatten sich die Mitglieder des Tennisclubs Kraftwerk Laufenburg den Start ins neue Jahr sicherlich nicht vorgestellt. Über die Festtage nach Silvester hatte dieser Besuch von ungebetenen Gästen auf seinem Privatgelände, die dort ein Bild der Zerstörung hinterließen.

Die Schuhputzmaschine haushoch in die Wiese geschmissen, Hinweisschilder abgebrochen, Löcher im Sand- und Mergelboden, leere Alkoholflaschen. Dazu die zerdepperte Deckenbeleuchtung, Plakate, Aushängeschilder sowie ein Garderobenständer auf dem Sandplatz und zertrümmerte Sitzbänke auf dem Vorplatz des Klubhauses, so beschreibt Christoph Grenacher den Anblick, der sich Platzwart Valeri Bonev zum Jahresbeginn bot.

Unbekannte verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Franken auf dem Gelände des Tennisclubs Kraftwerk Laufenburg. | Bild: Zvg

Grenacher sagt: „Wir alle waren über diese Zerstörung einfach nur erschrocken.“

Mehrere tausend Franken Schaden

Grenacher schätzt den Schaden, den die Täterschaft in seiner Zerstörungswut hinterlassen hat, auf mehrere tausend Franken. Vermutlich müsse der Verein die Kosten für die Instandstellung der Anlage aus eigener Tasche bezahlen. Denn man gehe nicht davon aus, dass die Portemonnaies der Täter – so man sie denn findet – prall gefüllt seien.

Eine zerdepperte Deckenbeleuchtung. | Bild: Zvg

Doch ärgerlicher als der Sachschaden, so Grenacher, sei der Zeitaufwand. „Mitglieder des Vereines haben ihre Freizeit dafür aufgebracht, um das Chaos auf der Anlage zu beseitigen.“ Es sei bedenklich, dass es Menschen gebe, die keinen Respekt vor Privateigentum anderer zeigten. So würde denn auch Grenacher die Täterschaft fragen, ob sie mit ihren eigenen Gegenständen zu Hause auch so umgingen.

Es gibt keine Hinweise auf die Täter

Es war nicht das erste Mal, so Grenacher, dass sich Unbekannte auf dem Gelände herumtrieben. Bereits im Sommer fand man auf dem Vereinsgelände zerbrochene Flaschen vor. „Wir haben auch schon darüber diskutiert, auf dem Gelände eine Kamera zu installieren“, sagt Grenacher. Diesen Gedanken habe man aber verworfen – auch aus Gründen von datenschutzrechtlichen Auflagen.

Gemäß Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, handelt es sich beim Vorfall um ein geringfügiges Delikt. Sie sagt: „Wir haben bislang keine Hinweise auf die Täterschaft.“

Natürlich hoffen die Mitglieder des Vereins, dass es trotzdem gelingt, die Übeltäter noch dingfest zu machen. Nicht nur des Sachschadens wegen, sondern auch, dass die Missachtung von Privateigentum und die Zerstörungswut an diesem nicht ungesühnt bleiben.