von Peter Meister

Endzeitstimmung machte sich noch keine breit. Jedoch wurde den im Mai 2020 gewählten Pfarrgemeinderäten der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck (SE) in der jüngsten Sitzung unmissverständlich klar, dass es keinen Pfarrgemeinderat in dieser Form mehr geben wird, wenn die Amtszeit im Jahre 2025 endet. Das von der Erzdiözese Freiburg beschlossene Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ stellt sich nämlich insofern als Mogelpackung heraus, dass die wesentlichen Veränderungen hin zu nur noch 36 Großpfarreien schon 2025 umgesetzt werden.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Pirmin Böhler informierte das Gremium über die Vorgaben des Ordinariats, die einige Pfarrgemeinderäte auch bei Online-Schulungen gewonnen hatten. Aus sechs Seelsorgeeinheiten wird eine Großpfarrei, in der es nur noch einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat (neu Pfarreirat) geben wird. Aus der jetzigen Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck wird ein Pfarrbezirk. Aus den Stiftungsräten, der jetzt noch rechtlich selbständigen Kirchengemeinden auf der Ebene der Seelsorgeeinheiten, wird ein Vermögensverwaltungsrat der Großpfarrei gebildet, für die ein Pfarrer mit der Leitung beauftragt wird, unterstützt von einem Geschäftsführer.

Alle Priester in der Großpfarrei und die hauptamtlichen Laienmitarbeiter bilden das gemeinsame Seelsorgeteam. Aus dem Dekanatsbüro wird das zentrale Pfarrbüro. Zudem soll es in den Pfarrbezirken Außenstellen des zentralen Pfarrbüros geben. In jeder Großpfarrei soll mindestens ein geistliches Zentrum entstehen, über dessen Sitz vor Ort entschieden werden soll.

Für die Pfarrgemeinderäte blieben viele Fragen offen, zu viele Sollbestimmungen prägen derzeit noch das Zukunftsbild. Wird es weiterhin auf der Ebene der jetzigen SE ein Pfarrbüro geben? Bleibt Pfarrer Fietz den Menschen vor Ort als Seelsorger erhalten? Wo werden die Gemeindereferentinnen stationiert? Wer hält das kirchliche Leben vor Ort lebendig?

Einig war man sich, dass das nicht der künftig zentrale Pfarreirat wird leisten können, sondern nur dort das Gemeindeleben nicht sterben wird, wo sich noch in stärkerem Maße als heute engagierte Ehrenamtliche in Gemeindeteams finden werden. Den Gemeindeteams wird deshalb eine ganz große Bedeutung zukommen, trotzdem weiterhin ohne Satzung und verbriefte Rechte.

Vom Ordinariat eingesetzte Projektkoordinatoren müssen sich um die weiteren strukturellen Entscheidungen kümmern. Für die neue Großpfarrei sind dies Dekan Peter Berg und Dekanatsreferentin Sandra Bergheim. Einhellig begrüßt wurde, dass einer Projektgruppe, in der das weitere Prozedere für die Zusammenarbeit vor Ort erarbeitet werden soll, Gemeindereferentin Sabine Gerteis angehören wird. Die Erläuterung des Jahresabschlusses 2019 durch den Leiter der Verrechnungsstelle Stühlingen, Winfried Ebner, brachte das Ergebnis, dass die Kirchengemeinde Laufenburg-Albbruck finanziell solide dasteht.