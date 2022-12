von Michael Gottstein

Seit kurzem stehen im Laufenburger Stadtarchiv neue Kartons. Vorsichtig enthüllen Stadtarchivar Martin Blümcke und sein Mitarbeiter Winfried Gerteis die sorgfältig gearbeiteten Druckstöcke.

Groß ist die Überraschung, als sie die Musterbücher aufschlagen: Unzählige Bespiele opulenter, teils mehrfarbig bedruckter Seidenstoffe und Jacquard-Gewebe, mit denen einst Hüte und Mäntel gefüttert wurden, sind säuberlich aneinandergereiht.

Winfried Gerteis (links) und Martin Blümcke mit einem der Musterbücher | Bild: Michael Gottstein

„Manche Muster wirken zeitlos und könnten heute noch getragen werden“, meint Bürgermeister Ulrich Krieger anerkennend. „Das meiste Material stammt aus der Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg“, erklärt Martin Blümcke.

Vielfältig und opulent waren die Seidenstoffe, die einst im Laufenpark gewebt wurden. | Bild: Michael Gottstein

Die Firma Eggemann, Lange und Cie. sei damals sehr erfolgreich gewesen und habe so viele Stoffe nach Großbritannien exportiert, dass sie sogar ein Londoner Büro eröffnete.

Über die Bestellungen, die Arbeitszeiten der Angestellten und die Retouren geben die Einträge in den Fakturenbüchern Auskunft, daneben finden sich auch Dokumente zur Baugeschichte der Fabrik, zum Grundbesitz sowie – aus neuerer Zeit – zur Vermietung der Immobilien an Supermärkte. Geschirr und opulentes Besteck dokumentieren den Lebensstil in der ehemaligen Villa Eggemann. „Wenn jemand eine wirtschaftshistorische Publikation über die Firma schreiben möchte – wir hätten genügend Quellen“, so Martin Blümcke.

Spulen, Druckmodel und Firmenbücher gehören zu der Hinterlassenschaft der ehemaligen Seidenweberei. | Bild: Michael Gottstein

Die Geschichte der Firma

Karl Arnold Eggemann (1854 bis 1928) war Kaufmann in einer Solinger Seidenweberei, sein Freund Richard Lange war Techniker. Sie suchten nach Grundstücken für eine eigene Firma und wurden am Hochrhein fündig. 1894 wurde die Seidenweberei Eggemann, Lange & Cie. ins Handelsregister eingetragen, im folgenden Jahr wurden das Gebäude mit dem typischen Scheddach sowie das Kesselhaus samt Kamin errichtet.

Porzellan und Silberbesteck dokumentieren den Lebensstil in der Fabrikantenvilla. | Bild: Michael Gottstein

Auf dem Höhepunkt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, produzierten 600 Mitarbeiter an 300 Webstühlen die luxuriösen Stoffe. Gleich nebenan, in einem vierstöckigen Gebäude, befand sich die ungefähr gleich große Seidenweberei Näf, die einer Schweizer Familie gehörte. Während Eggemann sein Personal aus Badisch-Laufenburg und den umliegenden Dörfern rekrutierte, arbeiteten bei Näf vorwiegend Pendler aus der Schweiz – die Firmen hatten vereinbart, sich keine Mitarbeiter abzuwerben.

Der Erste Weltkrieg bedeutete einen tiefen Einschnitt. Die Firma hatte viel Geld in Kriegsanleihen investiert, außerdem zehrte die Inflation das Vermögen auf. Der Maschinenpark wurde von 300 auf 100 Webstühle reduziert. Nachdem der Gründer 1928 gestorben war, übernahm sein Sohn Ulrich Eggemann (1894 bis 1965) die Leitung. „Er war wie sein Vater ein Patriarch, hatte aber auch das soziale Wohlergehen der Mitarbeiter im Auge“, erklärt Martin Blümcke.

Ulrich Eggemann, Sohn des Gründers und Laufenburger Bürgermeister von 1946 bis 1948 | Bild: Michael Gottstein

Ein neuer Aufschwung setzte 1939 ein, denn die Firma galt als kriegswichtiger Betrieb und musste Material für Fallschirme herstellen. Der streng gläubige Protestant Eggemann sei aber laut Martin Blümcke „kein Freund der Nazis“ gewesen, sodass er im Herbst 1946 vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt wurde. 1948 gab er das Amt wegen der Doppelbelastung auf.

Beginn des Laufenparks

In den 1960er Jahren waren Teile der europäischen Textilindustrie der Billigkonkurrenz nicht mehr gewachsen, sodass Ulrich Eggemann 1965 die Firma schloss. Sein Sohn Gero Eggemann (1929 bis 2022) war zwar Textilingenieur, konnte aber nicht mehr in der väterlichen Firma arbeiten, so dass er sich um die Immobilien kümmerte. 1975 zog der GEWA-Markt ein, dem schließlich die Edeka Südwest als neue Mieterin folgte. Im Juni 2005 verkaufte Gero Eggemann die Liegenschaft an Edeka. Dem Neubau des Supermarktes fiel 2009 der Kamin der Dampfkesselanlage zum Opfer.

Wo sich einst die Seidenweberei Eggemann, Lange & Cie. befand, steht heute der Edeka-Markt. | Bild: Michael Gottstein

Damit war die Industriegeschichte des Laufenparks endgültig passé. Der verwitwete und kinderlose Gero Eggemann hinterließ sein Vermögen evangelischen Einrichtungen. Schon 2007 hatte er den Firmennachlass der Stadt Rheinfelden zur Verfügung gestellt, die Teile davon im Haus Salmegg ausstellte. Weil das Museum aufgelöst wurde, kam das Material in das Laufenburger Archiv, das nur wenige Hundert Meter von ehemaligen Firmenstandort entfernt ist.