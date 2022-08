von sk

Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es am Dienstag, 23. August, gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Lindenstraße/ L 151a in Hochsal. Die Lindenstraße befuhr zuvor ein 73 Jahre alter Mann zusammen mit seiner 76 Jahre alten Frau von Hochsal in Richtung Binzgen. Als er die Kreuzung zur L 151a überqueren wollte, übersah er einen von links kommenden Kia. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Renault des 73-jährigen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Er und seine Beifahrerin konnten sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien und mussten von der Feuerwehr Laufenburg aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber und die Beifahrerin mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Kia-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 20000 Euro. Die Feuerwehr Laufenburg war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.