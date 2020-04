Kurz nach 3 Uhr wurde dem Feuerwehrnotruf ein Brand auf einer Baustelle an derUntere Trottmatt in Mettau gemeldet. Umgehend wurde die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aufgeboten, welche den Brand löschen konnten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Zusammenhang mit Bitumenarbeiten stehen, welche am Tag ausgeführt wurden. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch großer Sachschaden.