1802 kam das Fricktal zur Schweiz. Napoleon erreichte damals, dass die Außengrenze der Helvetischen Republik von der Gebirgskette des Jura an den Rhein verlegt wurde. Das ehemals österreichische, jetzt schweizerische Fricktal und die ehemals ebenfalls österreichischen, jetzt badischen Gebiete rechts des Rheins blieben dennoch auf vielerlei Weise verbunden oder knüpften sogar neue Verbindungen. Eine dieser Klammern wird nun gelöst: Das Schweizer Laufenburg und seine Nachbargemeinde Kaisten wechseln zum 1. Januar 2022 von der baden-württembergischen zur Schweizer Stromregelzone.

Als Regelzone werden Hoch- und Höchstspannungsnetze in einem Gebiet bezeichnet, deren Stabilität zentral von einem Übertragungsnetzbetreiber gewährleistet wird. In Baden-Württemberg ist dies seit 2012 die Transnet BW mit ihrer Schaltzentrale in Wendlingen bei Heilbronn. In der Schweiz regelt seit 2013 die Swissgrid zunächst vom markanten Industriegebäude an der Werkstraße in Laufenburg/CH aus, seit dem Umzug 2018 von der neuen Netzleitstelle in Aarau das Schweizer Netz.

Laufenburg Was Laufenburg damit zu tun hat, dass Strom verlässlich aus der Steckdose kommt Das könnte Sie auch interessieren

Das ganze Schweizer Netz? Nein. Die Fricktaler Gemeinden Laufenburg/CH und Kaisten sowie deren Ortsteile Sulz und Ittenthal erhielten bisher vom deutsch-schweizerischen Energieversorger ED „deutschen“ Strom geliefert und gehörten zur Regelzone der Transnet BW. Jetzt wechseln sie auch physisch ins Schweizer Übertragungsnetz, wie die Schweizer AEW Energie AG mitteilt. Die Umschaltung erfolgt am 31. Dezember.

Bereits 2016 hat die AEW Energie AG von ED das Zubringernetz für Laufenburg/CH und Kaisten erworben. Den Strom lieferte aber weiter der deutsch-schweizerische Energieversorger ED. Die beiden Leistungstransformatoren im Unterwerk Laufenburg bleiben das Rückgrat der Versorgung, sie werden nun aber ab der Schweizer Sammelschiene versorgt. Dafür wurde ein Erdkabel von Münchwilen über das Kaister Industriegebiet nach Laufenburg/CH verlegt. Die Verbindung sollte eigentlich bereits seit Ende 2020 fertiggestellt sein, doch durch die Corona-Pandemie kam es zu Lieferverzögerungen von Anlagenkomponenten, wie AEW Energie mitteilt. Nun erfolgt die Umschaltung ins Schweizer Netz auf 1. Januar 2022. Für die Stromabnehmer ändert sich dadurch unmittelbar nichts.

Eine Besonderheit bei der Stromversorgung bleibt zunächst erhalten. Im kompletten Aargau arbeitet das Stromnetz bei der lokalen Verteilung mit einer Spannung von 16 kV. Nur Laufenburg/CH und Kaisten bilden bis auf Weiteres eine Strominsel mit 6,5-kV-Spannung. Dies ist so, weil beide Gemeinden sowie Sulz und Ittenthal früher direkt vom Kraftwerk Laufenburg mit elektrischer Energie versorgt wurden. Bis 2035 soll die Spannung auf den im Aargau gebräuchlichen Wert umgestellt werden, so ein Vertreter der AEW Energie AG. Die Leitung übrigens, die das BASF-Werk Kaisten versorgt, arbeitet mit der in Deutschland üblichen Spannung von 20 kV.