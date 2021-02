Im Alter von 90 Jahren starb am Sonntag der Laufenburger Bäckermeister und Konditor Ewald Muffler. 32 Jahre lang, von 1959 bis 1991, führte er die Laufenburger Bäckerei-Konditorei Hahn. Auch im Ruhestand arbeitete er noch tatkräftig in dem heute von seinem Sohn Gerhard geführten Betrieb mit. Durch seine jahrzehntelange Berufserfahrung war er seinem Sohn eine unverzichtbare Stütze. Bis vor wenigen Tagen stand er jeden Morgen mit in der Backstube.

Ewald Muffler entstammte einer Bäckerfamilie im Hegau und wurde am 2. Juni 1930 in Volkertshausen geboren. Im elterlichen Betrieb ausgebildet, sammelte er als junger Geselle Berufserfahrung in Bäckereien am Bodensee und am Hochrhein. 1954 legte Ewald Muffler an der Bäckerschule Weinheim, der heutigen Akademie Deutsches Bäckerhandwerk, die Meisterprüfung ab. Im Jahr 1956 kam er nach Laufenburg, wo er in die damals bereits in zweiter Familiengeneration von Bäckermeister Karl Hahn geführte Brot- und Feinbäckerei eintrat. Dort lernte die Liebe seines Lebens, Isolde Hahn kennen, die beiden heirateten 1959. Im selben Jahr übernahm er den Familienbetrieb, den er unter dem angestammten Namen Bäckerei-Konditorei Hahn weiterführte. In den 1960er Jahren vergrößerte sich die Bäckersfamilie um einen Sohn und zwei Töchter. In den 1970er Jahren erfolgte der Umbau des Ladengeschäfts. Gemeinsam führten die Eheleute den Betrieb bis zur Übergabe an ihren Sohn Gerhard Muffler im Jahr 1991. Mit dem im Familienbetrieb ausgebildeten Enkel Jonas Muffler, der 2019 seinen Gesellen als Innungssieger und erster Kammersieger machte, steht schon die fünfte Generation bereit.

Ewald Muffler war Mitglied in zahlreichen Laufenburger Vereinen. Bis Mitte der 1970er Jahre war er im Elferrat Laufenburg aktiv. Noch bis ins hohe Alter von 80 Jahren spielte er aktiv Tennis beim TC Laufenburg, fuhr Ski, wanderte gerne und hatte bis zuletzt viel Freude an der Pflege des wunderschön gelegenen Gartens.