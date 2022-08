von sk

Das Rehmann-Museum widmet dem installativen Werk des Bildhauers Daniel Waldner seine diesjährige Herbstausstellung. „Spitzentanz“ heißt der Titel der Ausstellung, die von Samstag 3. September, bis Sonntag, 19. Februar 2023, zu sehen sein wird. Die Ausstellungseröffnung mit Vernissage findet am Freitag, 2. September, um 19 Uhr statt.

Waldner befasse sich in seinen Arbeiten intensiv mit seinem gesellschaftlichen Umfeld und lasse gleich einem Poeten seine Gedanken und Überzeugungen in seine Objekte einfließen, schreibt das Rehmann-Museum in seiner Ankündigung zur kommenden Ausstellung. Die vieldeutige und surreale Wirkung werde meist von einem bissigen, wenn auch humorvollen Unterton begleitet. So ließen sich in Waldners Installationen stets auch politische und wirtschaftliche Kommentare lesen. Nicht selten bewirkten seine Arbeiten eine Irritation des gesellschaftlichen Status Quo.

Der Künstler Daniel Waldner ist 1963 in Basel geboren. Stationen seines künstlerischen Werdegangs: Ausbildung zum Steinbildhauer bei Paul Agustoni, Kunstgewerbeschulen in Zürich und Bern, Restaurator des Klosters Königsfelden, Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Silvio Mattioli und ab den 90er Jahren mit Bildhauer Erwin Rehmann. Waldner zeigte seine Arbeiten in diversen Ausstellungen, 2011 entwickelte er ein Bühnenbildkonzept zu einem Freilichtspektakel von Jean Tinguely. Die Welt des Theaters beeinflusst seitdem einen großen Teil seines Werkes.

Daniel Waldners bildhauerische Arbeit basiert auf dem sogenannten Objet Trouvé. Darunter zu verstehen ist ein gefundener Gegenstand, der durch den Prozess des Künstlers transformiert wird. Das Objet Trouvé wurde als künstlerischer Ansatz 1917 durch Marcel Duchamp geprägt und ist bei Waldners Arbeiten meist etwas, das Betrachter als vertraut empfinden. Durch den künstlerischen Prozess werden beispielsweise Puppen und Mannequins deformiert und entstellt, wodurch groteske Erscheinungen entstehen, die beim Betrachtenden Unbehagen auslösen.

Der Bildhauer zeigt in seiner Ausstellung „Spitzentanz“ nicht nur bereits vorhandene Werke, sondern entwickelt vor Ort zusätzliche Arbeiten, die einmalig in den Räumen des Rehmann-Museums zu sehen sein werden. Ergänzend zur Ausstellung gibt das Rehmann-Museum eine kleine Publikation heraus, in der Arbeitsprozesse sowie technische und konzeptuelle Aspekte der Werke beschrieben sind. Der Ausstellungskatalog beinhaltet eine fotografische Dokumentation der Ausstellung im Rehmann-Museum, insbesondere der vor Ort entwickelten Arbeiten, deren Existenz auf die Dauer der Ausstellung begrenzt sein wird.

