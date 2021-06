Unter Corona-Auflagen haben die Freibäder in Laufenburg und Murg den Betrieb aufgenommen. Das Laufenburger Gartenstrandbad ist seit 18. Juni geöffnet, das Murhena bereits seit 12. Juni.

Manchmal ist auch Warten angesagt

Nach Auskunft der Gemeinden beziehungsweise von Freibad-Mitarbeitern wird das Angebot gut angenommen, wenn das Wetter entsprechend ist, die Umsetzung des jeweiligen Hygienekonzepts funktioniere. Laufenburg meldet bis zu 170 Besucher an einem Tag, maximal erlaubt sind dort 200, die Eintrittskarten müssen online gebucht werden. In Murg, wo aufgrund größerer Liegeflächen bis zu 600 Badegäste das Bad besuchen können, sind Karten an der Kasse erhältlich, an einzelnen Tagen gab es dort bereits Warteschlangen.

Zufrieden mit dem Verhalten der Gäste

„An vielen Tagen wurde die maximale Belegungszahl wetterbedingt nicht erreicht, unsere Spitzenbesucherzahl an einem Tag lag bis dato bei 941“, erklärt der Murger Schwimmmeister René Flohr.

Er ist mit dem Verhalten der Gäste zufrieden. Sie halten sich an die AHA-Regel, sowohl auf den Liegewiesen, beim Anstehen an der Kasse und in den Schwimmbecken. „Wir nehmen alle Einschränkungen gerne hin, Hauptsache wir können unser Bad wieder besuchen“, so erklärten Badbesucher. Murger Familien freuen sich, dass Kinder bis 12 Jahren aus der Gemeinde keinen Eintritt bezahlen müssen.

Besucher zeigen sich meist geduldig

Die guten Besucherzahlen in Murg führt auf viele Gäste aus Bad Säckingen und Laufenburg zurück. Das Waldbad in Bad Säckingen ist derzeit wegen Bauarbeiten noch geschlossen, das Gartenstrandbad in Laufenburg nimmt nur bis zu 200 Gäste gleichzeitig auf, die Aufenthaltsdauer dort ist auf dreieinhalb Stunden beschränkt.

Weil im Murhena Karten an der Badekasse gelöst werden können, kam es dort schon zu Warteschlangen. „Wenn die Anwesenheitszahl von 600 erreicht war und es zu Wartezeiten von 15 bis 30 Minuten kam, nahmen dies die Wartenden, mit wenigen Ausnahmen, geduldig in Kauf“, erklärte Kassiererin Ursula Scesniak.

Kein Warten im Gartenstrandbad

Im Laufenburger Gartenstrandbad gab es bisher keine Warteschlangen. Hier müssen Karten für den Besuch vormittags und nachmittags vorab online gebucht werden, für das Frühschwimmen ist eine Jahreskarte notwendig. Die Spitzenbelegung gibt Bürgermeister Ulrich Krieger mit 160 bis 170 Badegästen an. Damit war die maximal mögliche Auslastung von 200 Besuchern nahezu erreicht. An den einzelnen Tagen schwankte wie in Murg die Besucherzahl wetterbedingt sehr stark.

Das Ticket-Buchungssystem funktioniert nach Mitteilung der Stadtverwaltung gut. „Alle, die bereits Karten über das Online-Bezahlsystem gebucht haben, berichten, dass das System sehr einfach und selbsterklärend zu handhaben ist“, so Bürgermeister Krieger.

Hygienezuschlag

Zusätzlich zum Eintrittspreis erhebt Laufenburg einen Hygienezuschlag von 1,50 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder. Für diese Entscheidung gebe es Zustimmung aber auch Kritik, so der Bürgermeister. „Bei Erläuterung der Hintergründe für diese Maßnahme wird von den Kunden im Bad dafür jedoch Verständnis gezeigt.“

Die coronabedingten Maßnahmen kosteten die Stadtwerke als Betreiberin 60.000 bis 80.000 Euro – zusätzlich zum jährlich üblichen Defizit von 300.000 bis 400.000 Euro. Der Hygienezuschlag decke die tatsächlichen Mehrkosten nicht ab, beteilige die Badenutzer aber daran.

Kiosk im Gartenstrandbad öffnet am Samstag

Das Hygienekonzept in Laufenburg wird fortlaufend angepasst, was auch Lockerungen bedeuten kann. Künftig entscheidet der Bademeister, ob die Attraktionen geöffnet werden können oder nicht. Eine weitere gute Nachricht: Der bisher noch geschlossene Kiosk im Gartenstrandbad öffnet am morgigen Samstag, 26. Juni.

Viele Laufenburger vergleichen die relativ strengen Corona-Schutzregeln im Gartenstrandbad mit den viel lockereren Bestimmungen für die Badi im Schweizer Laufenburg. Ein Vergleich verbietet sich aus Sicht des Bürgermeisters aber, da das badische Laufenburg an die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes gebunden sei. Wie das Murhena erreichte auch die Schweizer Badi an einzelnen Tagen die Kapazitätsgrenze, sodass es zu Warteschlangen kam. Erlaubt sind 397 Badegäste gleichzeitig.