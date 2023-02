Er war in Hamburg mit dabei, als eine Delegation des Fördervereins Kultur im Schlössle und die künstlerische Leiterin der Laufenburger Konzertreihe, Gabriela Fahnenstiel, sich bei der Firma Steinway einen neuen Flügel für den Panoramasaal im Schlössle aussuchten.

Schon das Einweihungskonzert konnte der Schweizer Pianist Adrian Oetiker, der Lehrer von Fahnenstiel, auf diesem Instrument spielen. Und jetzt kam er wieder zum Auftakt der Jubiläumssaison „Fünf Jahre Mary Codman Classics“. Bei diesem gut besuchten Jubiläumskonzert begrüßte Bürgermeister Ulrich Krieger Oetiker als „besonderen Gast“ und erinnerte daran, dass 2018 die Mary Codman Classics gegründet wurden und dann der neue Flügel angeschafft wurde. Man erinnert sich, wie das große Instrument spektakulär in den Saal gehievt wurde. In seiner Ansprache wies Krieger darauf hin, dass der damalige Flügel im Schlössle kaputt war, sich der Förderverein Kultur im Schlössle formierte und die Finanzierung zwar ein großes Problem war, aber durch viele Spender und die Tastenspenden-Aktion gelöst werden konnte. „Wir bekamen nicht nur einen Flügel, sondern auch eine neue Konzertreihe“, so der Bürgermeister, der die Zuhörer zum Überraschungskonzert willkommen hieß. Krieger dankte dem Förderverein für sein Engagement und dem „treuen Publikum“ ebenso wie dem Gastpianisten, der einen ganz besonderen Bezug zur Konzertreihe habe. Passend dazu überreichte die zweite Vorsitzende des Fördervereins, Tatjana Fahnenstiel, dem Künstler einen guten Tropfen und die Biografie über die „Schlössle-Madame“ Mary Codman der Laufenburger Autorin Petra Gabriel.

Nach dem Konzert, das mit Standing Ovations enthusiastisch gefeiert wurde, lud Krieger die Besucher zu einem Stehempfang ein, um „gemeinsam auf fünf Jahre Mary Codman-Classics anzustoßen“. Nach dem pianistischen „Gourmet-Menü“ gab es dann im leer stehenden Restaurant noch einen Apero mit Häppchen.