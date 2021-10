Bei der Bezirksversammlung des Blasmusikverbands Hochrhein VII am Dienstagabend im Bürgerhaus Rotzel stand die Ehrung und Verabschiedung des nach 39 Jahren scheidenden Bezirksdirigenten Peter Fräßle im Mittelpunkt. Sowohl der Bezirksvorsitzende Peter Matt als auch BVH-Vizepräsident Ralf Eckert würdigten das große Engagement Fräßles für Verband und Bezirk. Als Dank wurde Fräßle zum ersten Ehren-Bezirksdirigenten im Blasmusikverband ernannt.

Die großen Schuhe, die Peter Fräßle in seinen 39 Jahren als Bezirksdirigent hinterlassen hat, machen es schwer einen Nachfolger zu finden. Das Amt bleibt erst einmal unbesetzt. Joachim Wehrle, Dirigent des Musikvereins Rickenbach, der aus den Reihen der 23 anwesenden Mitglieder, darunter sechs Dirigenten, vorgeschlagen worden war, lehnte dankend ab. Ralf Eckert erklärte, die Welt gehe nicht unter, wenn der Bezirk vorerst keinen Dirigenten habe. Einstimmig wiedergewählt wurde von der Versammlung als Bezirksvorsitzender Peter Matt.

Der Blasmusikverband Mit insgesamt 5.500 Musikern in 105 Mitgliedsvereinen gehört der Blasmusikverband Hochrhein zu den größten Kreisverbänden in Baden-Württemberg. Der BVH gliedert sich in acht Arbeitsbezirke und umfasst, mit Ausnahme des Raumes Bonndorf, den gesamten Landkreis Waldshut. Präsident ist Felix Schreiner, Telefonnummer 07741/835 44 95.

Der Bezirksvorsitzende Peter Matt hatte bei der Begrüßung bedauert, dass wegen Corona die vorgesehene Eröffnung mit Musik durch den Musikverein Rotzel entfallen musste. Er freute sich, dass doch die meisten der Mitglieder aus dem Bezirk anwesend waren. Aus den Berichten von Peter Matt, Peter Fräßle und Ralf Eckert ging hervor, dass die Corona-Pandemie die Tätigkeit der Musikvereine zum Erliegen gebracht hat, so dass erst seit dem Sommer 2021 wieder Proben unter Corona-Bedingungen stattfinden konnten.

Abschließend erklärten die Vorsitzenden des MV Willaringen, Wilfried Werner und des MV Bergalingen, Bernd Jegle, dass sich Bergalingen in Form eines Verschmelzungsvertrages zum 1. Januar 2022 dem MV Willaringen anschließen wird.