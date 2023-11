Laufenburg/Luttingen – Nach der gelungenen Premiere mit ihrem neuen Dirigenten Illia Kravchenko im Mai dieses Jahres, war das rund einstündige Konzert der Laufenburger Stadt- und Feuerwehrmusik in der Luttinger Kirche St. Martin am späten Sonntagnachmittag eine weitere schöne musikalische Episode im Jahresprogramm des Laufenburger Musikvereins. Die Vorsitzende Kathrin Thoma konnte in der stimmigen Atmosphäre der Kirche sehr viele Zuhörer begrüßen. Auf dem Programm standen besinnliche und heitere Konzertstücke.

Einfühlsame Spielweise

Dirigent Illia Kravchenko hatte die rund 30 Musiker sehr gut auf das Konzert vorbereitet. Das Orchester überzeugte durch eine einfühlsame und gekonnte Spielweise. Zum Beginn des Konzerts erklang der St. Thomas-Choral des tschechischen Komponisten Pavel Stank. Der 1995 erschienene anspruchsvolle Choral schöpft seine harmonische Struktur aus der Barockzeit. Das kleine aber feine Konzertwerk „Mountain Wind“ des jungen Komponisten Martin Scharnagl spiegelte in schönen Melodien die Bergwelt wieder. Fortsetzung fand das Programm unter anderem mit dem eindrücklichen Coral aus der Kantate Nummer 147 von Johann Sebastian Bach (1685-1750) unter dem Titel „Herz und Mund und Tat und Leben“.

Nach den ersten besinnlichen Stücken konnten die Zuhörer im weiteren Konzertverlauf eher heitere Titel erleben. Sternschnuppen, die sanft vom Himmel fallen, sind das musikalische Thema der Komposition „Agosto“ von Angela Ciampani, arrangiert von Jacob de Haan. Rolf Tolksdorf spielte dabei ein Solo auf dem Euphonium. Weiter lud das Orchester zu einer kurzen musikalischen Reise durch das schöne Ammerland, eine Komposition von Jakob de Haan, ein. Mit Filmmelodien klang das Konzert aus. Die Zuhörer erfreuten sich an Melodien der zauberhaften Liebesgeschichte aus dem anrührenden Märchenfilm „Die Schöne und das Biest“. Ein bezauberndes Medley mit schönen Melodien aus dem Film „Kevin – Allein zu Haus“ stimmte die Gäste auf die kommende Weihnachtszeit ein.

Gute Wahl

Die Auswahl der Stücke traf den Geschmack des Publikums. Die Freude über das dargebrachte musikalische Programm, durch das Nathalie Winands in souveräner Art und Weise führte, brachten die Zuhörer mit großem Applaus zum Ausdruck. Die Musikerinnen und Musiker verabschiedeten sich mit besinnlichen Zugaben.

Im Anschluss an das Konzert lud die Stadt- und Feuerwehrmusik die Gäste des Konzerts zu einem Apéro in die Pfarrscheuer ein.