Das über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Hochsaler Blumenfest findet vom 1. bis 3. Juli statt. Gefeiert wird wieder auf dem Festplatz beim Probelokal unter freiem Himmel. Die Gäste können sich an allen drei Tagen auf viel Musik und Unterhaltung, leckere Speisen aus der Küche des Musikvereins und auf die große Blumenverlosung am Sonntag freuen. Für jeden Geschmack und besonders für die Freunde der Blasmusik hat das traditionelle Blumenfest einiges zu bieten.

Mit einer Summer-Night Party startet das Fest am Samstagabend ab 20 Uhr. DJ Samson wird für die Musik sorgen. Auf dem heimeligen Festplatzgelände darf nach Herzenslust getanzt und gefeiert werden. An der Cocktail- und Bierbar werden die Gäste mit Getränken verwöhnt und der Musikverein hält Kulinarisches bereit.

Der Festsonntag startet traditionell mit dem Frühschoppen ab 11.30 Uhr. Zum Mittagessen gibt es den beliebten Halsbraten mit Spätzle oder Pommes und Soße aus der Küche des Musikvereins. Getränke stehen ebenfalls für die durstigen Gäste bereit, die Kaffeestube hat ebenfalls geöffnet. Von der Bühne ertönt am Sonntag wieder Blasmusik. Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg nimmt ebenso wie die Musikvereine Luttingen und Rotzel sowie aus der Schweiz die Dorfmusik Mandach auf der Bühne Platz, um die Gäste musikalisch zu unterhalten. Dazwischen gibt es Tanzauftritte der Young Stage-Academy, der Schule für Tanz und Musik am Hochrhein. Bei der Blumenverlosung, die dem Fest schon vor vielen Jahren den Namen gab, dürfen sich die Besucher auf viele schöne Gewinne in Form von Blumen und auf etliche weitere schöne Preise freuen.

Die Hochsaler Landfrauen gestalten den Kindernachmittag am Montag ab 15 Uhr. Im Gepäck haben sie für die jungen Gäste viele lustige Spiele, Kinderschminken und noch mehr vergnügliche Aktivitäten. Am Festmontag gibt es ab 17 Uhr einen zünftigen Handwerkerhock. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 19 Uhr die Gruppe Music 4 Life. Sie stammen aus dem Albtal und spielen Hits mit Gitarre und Gesang, teils auch in Mundart. Sie sind erstmals in Rotzel zu Gast. Auch die Küche des Musikvereins hat wieder geöffnet. Serviert wird nur am Montagabend Wurstsalat nach Art des Musikvereins Hochsal.