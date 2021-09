Noch bis zum Ende der Sommerferien am kommenden Wochenende haben in Murg das Naturerlebnisbad Murhena und in Laufenburg das Gartenstrandbad geöffnet. Doch schon jetzt ist klar, dass vor allem wegen des verregneten Sommers viel weniger Besucher kamen als in der Vor-Corona-Saison 2019. Während Murg mit aktuell 22.600 Gästen etwas über die Hälfte jener 42.670 von 2019 zählen konnte, liegt Laufenburg mit aktuell nur 6000 Besuchern weit hinter jenen 25.000 von 20019 zurück.

Wie uns Murhena-Schwimmmeister René Flohr erklärte, haben in Murg die Corona-Verordnungen, die während der Saison, die vom 12. Juni bis zum 12. September geht, die Besucherzahl nur wenig beeinflusst. Während im Laufenburger Gartenstrandbad der Zutritt nur mit Online-Buchung möglich war, konnten in Murg die Badegäste ihre Eintrittskarten direkt an der Kasse kaufen. Nur im Juni kam es, wenn die maximal zugelassene Zahl von 600 Besuchern erreicht war, vorübergehend zu kurzen Wartezeiten von etwa einer Viertelstunde.

Ein Ausgleich zum wetterbedingten Rückgang der Besucherzahlen bildeten Gäste aus Bad Säckingen, wo das Waldbad wegen Umbauarbeiten dieses Jahr geschlossen blieb. „Die besucherstärkste Woche mit 4500 Badegästen hatten wir in der Woche vom 9. bis 14. August“, erklärte Flohr. Ein zusätzlicher Magnet war der gut ausgerüstete Kiosk mit der freundlichen Bedienung durch Gaby Lo Presti mit ihrem Team, der neben den Badegästen auch viele Kaffee-Gäste anzog.

Wie Betriebsleiter und Schwimmmeister Uwe Abele vom Gartenstrandbad Laufenburg erklärte, seien die niedrigen Besucherzahlen dort gegenüber 2019 ebenfalls vor allem auf das schlechte Wetter zurückzuführen. Natürlich hatten auch die Corona-Verordnungen, das Besucherverhalten beeinflusst. Die Saison im Gartenstrandbad begann am 18. Juni und endet ebenfalls am 12. September.

In Laufenburg war der Zutritt während der ganzen Saison nur mit Online-Buchung möglich. Daran mussten sich die die Gäste erst gewöhnen. Wer sich allerdings erst mal auf die Homepage der Stadt Laufenburg gewagt hatte, für den war es nicht mehr schwer. Ältere Besucher ohne Internet-Erfahrung mussten sich aber bei der Buchung auf die Hilfe Dritter verlassen. Nicht förderlich für den Besuch des Gartenstrandbads war auch die Begrenzung der Aufenthaltsdauer auf drei Stunden pro Zeitfenster, die vom 18. bis 28. Juni galt. Im ersten Zeitfenster konnte das Bad von 10 bis 13.30 Uhr, im zweiten von 15 bis 18.30 Uhr besucht werden. Seit dem 29. Juni ist ein Aufenthalt durchgehend von 10 bis 19 Uhr möglich. Für 25 Frühschwimmer, die Saisonkarten gekauft hatten, war die Zeit von 8 bis 9.30 Uhr reserviert.

Der besucherstärkste Tag war mit 350 Besuchern der Samstag, 14. August. Nach Lockerung der Corona-Vorschriften, stieg die Zahl der Badegäste an sonnigen Tagen von 130 auf 350 an. Das waren allerdings gegenüber 2019, bei dem der besucherstärkste Tag bei 1650 lag, immer noch viel weniger. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte, seien die Gesamtzahlen der Jahre 2019 und 2021 deshalb nicht vergleichbar, da die Öffnung der Schwimmbäder 2021 einen Monat später erfolgte, als dies 2019 der Fall war.

Sowohl René Flohr vom Naturerlebnisbad Murg, als auch Uwe Abele vom Gartenstrandbad Laufenburg lobten die Badegäste für ihr diszipliniertes Verhalten, so dass es zum einen zu keinen Badeunfällen kam und dass sie zum anderen die Corona-Vorschriften einhielten. Viele äußerten sich lobend darüber, dass die Bäder überhaupt geöffnet und dazu sehr gepflegt waren. Die Schwimmmeister wünschen sich für die Saison 2022 besseres Wetter und eine Corona freie Zeit.