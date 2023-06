Bei den deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im Tischtennis trat in Schwenningen auch der Laufenburger Bernhard Bürgin an. Er spielte mit Rolf-Dieter Loss und Wolfgang Jagst für den TTC Tiengen-Horheim. Es waren acht Mannschaften am Start. Der TTC Tiengen-Horheim siegte in seiner Gruppe deutlich gegen den SVH 1945 Kassel, 1. TTV Schwarzenberg und TSV 1860 Ansbach, schreibt der TTC Laufenburg in einer Pressemitteilung.

Das Halbfinale gegen den TTV Germersheim wurde hart umkämpft 4:1 gewonnen. Bürgin holte einen Satz mit 25:23, was völlig ungewöhnlich ist, seit die Sätze nur noch auf elf Punkte gespielt werden.

Im Endspiel gab es eine 0:4-Niederlage gegen Schwalbe Bergneustadt. Dieses hatte mit Boris Rosenberg, Manfred Nieswand und Sandor Jankovic drei ehemalige Nationalspieler, die nicht zu bezwingen waren. Im nächsten Jahr werden Bürgin, Loss und Jagst die Senioren-Mannschaftsmeisterschaften für den TTC Laufenburg bestreiten.