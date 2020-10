von sk

Vor drei Jahren ist die Musikformation Dampfbühler mit Gabriel Kramer aus Laufenburg und Roland Hasler aus Kaisten bereits in der Kultschüür aufgetreten und hat zum Cousintreffen eingeladen. Nun folgt der zweite Streich. Denn die Sippe der Bühlers trifft sich erneut im Laufenburger Eventlokal zum Cousintreffen. Und weil es das Zweite ist, heißt es „2.0“. Sie halten einen Vortrag über den Stammbaum, machen ein Familienfoto und spielen ein Konzert mit Volldampf, heißt es in der Ankündigung.

Termin und Karten Dampfbühler: „Cousintreffen 2.0“ in der Kultschüür, Hinterer Wasen 48, CH-Laufenburg, am Samstag, 16. Oktober, um 20 Uhr, Türöffnung und Barbetrieb ab 19 Uhr. Eintritt regulär 25 Franken, reduziert 20 Franken. Reservierung unter Telefon 004162/874 30 12, oder per E-Mail (reservation@kultschuer.ch); Infos im Internet (www.kultschüür.ch).

Wenn die Sippe der Bühlers Dampf macht, ist auch musikalisch einiges los. Gemeinsam legen die fünf Vollblutmusiker mit ihren nicht alltäglichen Instrumenten einen atemberaubenden Rhythmus und eine mitreißende Lebensfreude an den Tag. Sie nehmen die Zuhörer mit auf eine temporeiche Fahrt in jazzigem Mundartfolk. Spöttisch und augenzwinkernd, aber auch nachdenklich erzählen sie in ihren Liedern kleine Geschichten aus dem Alltag, jonglieren mit Worten und Begriffen. Der innere Sauhund wird von der Leine gelassen.

Überlegungen zu Kämpfen, Krämpfen und Freibier, Wehmütigkeit, beim Betrachten eines alten Familienfotos. Philosophieren über Konflikte, darüber, was funktioniert oder eben auch nicht. Sie machen sich mit viel Ironie Gedanken über das Auspacken einer Schachtel und all den damit verbundenen Überraschungen. Fabulieren über Äpfel, die vom Stamm-Baumstamm fallen und kommen schließlich zu der Erkenntnis: Wir sind alle verwandt.

Immer wieder sind Soli auf den einzelnen Instrumenten zu hören. Sie spielen mit vollem Körpereinsatz, kommunizieren mit dem Publikum und ulken mit todernster Miene. Das Ensemble besteht aus Gabriel Kramer (Banjo, Mandoline, Gesang), Roland Hasler (Schlagzeug, Perkussion, Gesang), David Häggi (Akkordeon, Gesang), Severin Jenni (Saxophon, Gesang) und Leon Schaetti (Helikon, Gesang).