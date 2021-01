von sk

Vom Landratsamt Waldshut hatte der DRK-Ortsverein Laufenburg-Luttingen die Anfrage erhalten, die Verteilung der FFP2-Masken im Landkreis Waldshut mit Fahrzeug und Personal zu unterstützen. Damit wurde der am 12. Dezember in Dienst gestellte Bevölkerungsschutz Gerätewagen nach vier Wochen zum ersten Mal für einen Einsatz angefordert, schreibt der DRK-Ortsverein in einer Pressemitteilung.

Dieser Anfrage sind zwei Helfer am Freitag von 7.30 bis 16 Uhr nachgekommen. Nachdem im Zentrallager des Landratsamts 100.000 FFP2-Masken, die vom Sozialministerium Baden-Württemberg für die Heime zu Verfügung gestellt worden sind, auf dem Transporter aufgeladen und gesichert waren, wurde die Auslieferungstour durch den Landkreis begonnen. An 18 Senioren- und Pflegeheime von Tiengen über Herrischried und Todtmoos nach Wehr und Laufenburg wurden die Schutzmasken übergeben. Eine weitere Ausfahrtour mit 58.000 FFP2-Masken für acht Einrichtungen hatte die Feuerwehr Höchenschwand von Lauchringen über Jestetten bis zu ihrem Heimatort übernommen.

Die Anlieferung war den Einrichtungen von der Heimaufsicht angekündigt worden, an allen Stationen wurden die Helfer des DRK auch freundlich begrüßt und empfangen. Die erhofften Vorteile des Gerätewagens BT1 konnte hier zum ersten Mal im realen Einsatz überprüft werden, schreibt der DRK-Ortsverein weiter. Die Ladebordwand und der Kastenaufbau hätten das Aufladen der Kartons und die Ladungssicherung sowie das Verschließen der Ladefläche gegenüber einem Planenaufbau deutlich vereinfacht und beschleunigt.

Somit habe der neue Gerätewagen bereits beim ersten Einsatz mit seiner Ausstattung gegenüber seinem Vorgänger überzeugt. Nach der Fahrt über winterliche Straße war vor der Rückkehr zur Unterkunft eine Fahrzeugreinigung dringend notwendig. Die Helfer vom DRK-Ortsverein Laufenburg-Luttingen haben gerne die Maßnahmen zum Schutz der Pflegeeinrichtungen vor Infektionen mit dem Covid-19Virus unterstützt.