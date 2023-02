27 Personen aus dem französischen Le Croisic treffen heute in Laufenburg ein, um in der deutschen Partnerstadt Fasnacht zu feiern. Bis Montag, 20. Februar, werden die Franzosen bleiben und sich in dieser Zeit an mehreren Fasnachtsveranstaltungen aktiv beteiligen. Untergebracht sind sie allesamt in Privatfamilien, die der Deutsch-französische Freundeskreis vermittelte.

Dieses Jahr feiern Laufenburg und Le Croisic das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft

Hintergrund des Besuchs der relativ großen Gruppe ist das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Le Crosic und Laufenburg. An der Atlantikküste wird vom 20. bis 23. April Gegenbesuch vom Hochrhein eintreffen, dann nämlich feiert Le Croisic seinen Carnaval. Die offiziellen Jubiläumsfeiern werden vom 26. bis 30. Mai in Le Croisic und vom 30. September bis 4. Oktober in Laufenburg abgehalten.

Laufenburg Alle wollen zur Fasnacht 2023 nach Laufenburg: So sieht das Programm aus Das könnte Sie auch interessieren

Heute Nachmittag gegen 16.30 Uhr werden die mit dem Zug über Basel anreisenden Gäste im Laufenburger Feuerwehrhaus Süd erwartet. Nach dem offiziellen Empfang und der Verteilung auf die Gastfamilien wird es im Feuerwehrhaus ein gemeinsames Abendessen geben.

Der Dritte Faißen beginnt für die französischen Gäste mit der Tschättermusik

Der Donnerstag beginnt für die französischen Gäste bereits kurz vor 6 Uhr vor dem Rathaus, wo sie kurz danach an der Tschättermusik teilnehmen werden. Danach machen die Franzosen das gesamte Programm am Dritten Faißen durch, von der Schulbefreiung und der Bürgermeisterabsetzung, über die Kindertschättermusik und die Salmanlandung bis zur Großen gemeinsamen Tschättermusik mit Altstadtverdunkelung am Abend.

Die Bretonen lassen wirklich keinen Programmpunkt der Städtlefasnacht aus

Am Fasnachtsfreitag, -samstag und -sonntag nehmen die Geäste aus der Bretagne dann alles mit, was die Städtlefasnacht zu bieten hat: Am ersten Abend besuchen sie Guggen Open Air im Städtle, am Samstag besichtigen sie das Zunftmuseum in Maria Grün und nehmen abends als Gruppe am Häxefüür teil, am Sonntag besuchen sie vormittags die Narrenmesse in der Kirche St. Johann und stellen nachmittags dann eine der Gruppen des grenzüberschreitenden Fasnachtsumzugs.

Am Fasnachtsmontag reist die Gruppe ab Basel mit dem Zug wieder zurück an die Atlantikküste.

