In der Rappensteinhalle sind die Vereinsmeisterschaften des Tischtennisclubs (TTC) Laufenburg ausgetragen worden. Vier Stunden lang kämpften 21 Mitglieder des Vereins um den Titel, teilt der TTC in einem Pressebericht mit.

Gespielt wurde im sogenannten Schweizer System. Im Halbfinalspiel setzte sich Peter Weinmann gegen Lothar Bächle durch. In einem packenden Endspiel behielt Dirk Stockkamp gegen Peter Weinmann die Oberhand und gewann mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei setzte sich Lothar Bächle gegen Bernard Schafer durch. Die Plätze fünf bis zehn gingen an Gerd Hafner, Christian Gleichauf, Roland Köpfer, Hans Saurer, Simon Köpfer, Kai-Uwe Marx.

Bei den Vereinsmeisterschaften der Jugend am Nachmittag traten zwölf Teilnehmer in drei Kategorien an: offene Klasse, Schüler und Jugend. Erfolgreich in der offenen Klasse war Anton Hornig gefolgt von Levin Xu und David Jost. Die Schülerkonkurrenz entschied ungeschlagen Moritz Ruch für sich. Er verwies Florian Kempf auf Rang zwei. Den dritten Platz sicherte sich Jad Altarshar, gefolgt von Magdalena Eckert, Lukas Köpfer und Jakob Lauber. Bei der Jugend krönte Moritz Ruch seinen erfolgreichen Tag ungeschlagen mit dem Vereinsmeistertitel. Den zweiten Platz erkämpfte sich Florian Kempf, gefolgt von Julius Ruch, Tina Schäuble und auf Platz fünf Emil Schmidt.

Bei den Vereinsmeisterschaften im Doppel am Donnerstag, 18. Mai, traten acht Paarungen an, jeder spielte gegen jeden. Es ging eng und hoch her, teilt der Verein mit. Sieger waren am Ende Lothar Bächle und Christian Gleichauf. Rang zwei belegten Roland Köpfer und Gerd Hafner, den dritten Platz Peter Weinmann und Tobias Pätzmann. Die Plätze vier bis acht belegten Meik Ruch und Julius Ruch, Woldemar Bannasch und Simon Köpfer, Florian Kempf und Moritz Ruch, Hans Saurer und Peter Marquart und Marcel Köpfer und Thomas Meyer.