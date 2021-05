Ein Bauprojekt an der Hermann-C.-Starck-Straße in Laufenburg macht dem Bauauschuss Laufenburg Bauchschmerzen. Ein Bauherr möchte dort an einem bestehenden Wohnhaus einen Anbau errichten. Aus der Nachbarschaft liegen mehrere Einprüche dagegen vor, wie Stadträtin Gabriele Schäuble (FW) sagte. Auch der Bauausschuss hält das Vorhaben wegen der relativ schmalen Wohnstraße für überdimensioniert. Doch während er im Mai 2020 sein Einvernehmen für das Bauvorhaben verweigerte, erteilte er es am Montag – wenn auch unter Vorbehalten.

Bebauungsplan aus dem Jahr 1982

In dem Gebiet gelte der Bebauungsplan Rappenstein II – aufgestellt 1982 – noch in seiner ursprünglichen Fassung, so legte Bauamtsleiter Roland Indlekofer in der Sitzung dar. Der vorgesehene Anbau befinde sich innerhalb des Baufensters. Vergangenes Jahr hatte der Bauausschuss sein Einvernehmen zu dem Anbau dennoch versagt, weil bei einer Realisierung des Vorhabens die im Bebauungsplan erlaubte Geschossflächenzahl überschritten worden wäre. Die Geschossflächenzahl regelt, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.

Laufenburg Rappenstein-Neubau nimmt weitere Hürde: Klares „Ja“ vom Bauausschuss Das könnte Sie auch interessieren

Nach der für ihn negativen Entscheidung reagierte der Bauherr und ließ das Vorhaben umplanen. Statt der ursprünglichen drei soll der Anbau jetzt nur noch zwei Geschosse umfassen, wie Indlekofer mitteilte, die Zahl der Wohneinheiten wurde von sechs auf neu fünf verringert. Die Stadtverwaltung sieht aber weiter Probleme. So sei in den Planunterlagen ein Carport nicht dargestellt, erklärte Indelkofer, ein Fahrradschuppen befinde sich außerhalb des Baufensters, außerdem sei zweifelhaft, ob die Nutzung der insgesamt zwölf Stellplätze, davon fünf im Carport und einer in der bestehenden Garage, realistisch sei.

Werde dieses Bauvorhaben genehmigt, dann ändere sich der Charakter des gesamten Wohnquartiers, warnte Stadträtin Schäuble. Nicht nur hielt sie die Starck-Straße, die eine von der Rappensteinstraße abzweigende Sackgasse ist, für zu schmal, um außerhalb des Grundstücks parkende Autos aufzunehmen. Sie fürchtete auch den Präzedenzfall: „Wenn wir hier Ja sagen, dann kommen bald die Nächsten.“

Rechtlich zulässig – aber funktioniert es auch?

Bürgermeister Ulrich Krieger sagte, dass die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt relativ gering seien, wenn die beantragten Erweiterungen alle im Baufenster vollzogen würden: „Rechtlich ist es dann zulässig. Ob es aber auch praktisch funktioniert, ist eine spannende Frage.“ Er schlug dem Ausschuss vor, den Fahrradschuppen nicht zuzulassen. Der geplante Carport müsse in den Planunterlagen ergänzt werden. Das Einvernehmen für den beantragten Anbau könne nur vorbehaltlich der Einhaltung der erlaubten Geschossflächenzahl erteilt werden. Außerdem müsse das Baurechtsamt die Umsetzung der im Bauantrag verzeichneten Stellplatzkonzeption überprüfen und sie nach dem Bau abnehmen. Unter diesen Vorbehalten stimmte der Ausschuss dem Bauantrag bei zwei Gegenstimmen zu.