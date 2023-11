Der Museumsverein Laufenburg macht mit seinem Modernisierungsprojekt für das Museum Schiff einen großen Schritt vorwärts. Das Baugesuch ist dieser Tage bei der Bauverwaltung der Stadt Laufenburg eingereicht worden. Das durch die einheimischen Lenzin Partner Architekten AG ausgearbeitete Bauvorhaben wird demnächst öffentlich ausgeschrieben. Für Projektleiter Joe Schnetzler vom Museumsverein und Vertreter der Bauherrschaft und Dominique Hunziker, Projektleiter Lenzin Partner Architekten AG, ein besonderer Moment. Dies schreibt Erich Lauber vom Museumsverein Laufenburg in einer Pressemitteilung.

Beiden war neben der elektronischen Eingabe eine persönliche Übergabe der Baugesuchsunterlagen an Bauverwalter Raffael Weiss wichtig. Joe Schnetzler betont den direkten Kontakt und hält fest, dass dieser Meilenstein in der Realisierung im Zeitplan liegt. Das Interesse und die Erwartungen bei den Geldgebern und der Öffentlichkeit seien sehr hoch. Für Architekten sei ein Museumsbau etwas Einmaliges und in der Altstadt zudem besonders anspruchsvoll. Wie geht es weiter? Mit der Baubewilligung wird spätestens im Frühling 2024 gerechnet, vorausgesetzt dass alles rund läuft. Der Baubeginn mit Aus- und Abbrüchen folgt dann unmittelbar darauf. Die Eröffnung des neuen Museums ist im Jahr 2026 geplant. Es werde ein Gewinn für Laufenburg und die ganze Region beidseits des Rheins.