Eine Ausweisung des Gewanns Rosacker in Luttingen als Baugebiet ist erst möglich, wenn die Hochwassergefahrenkarte des Landes das Gebiet nicht mehr als überschwemmungsgefährdet ausweist. Dies erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag im Gemeinderat. Dort hatte sich Altstadtrat und ehemaliger Ortsvorsteher Bernhard Gerteis in der Bürgerfragestunde nach dem Stand des Verfahrens erkundigt. Die 2014 veröffentlichte Hochwassergefahrenkarte weist den Rosacker wie andere Gebiete entlang des Gehrengrabens und des Feldgrabens als Gebiet einer statistisch alle zehn Jahre zu erwartenden Überschwemmung aus. Bereits 2018 hatte die Stadt erklärt, dass die Daten der Karte bezüglich Luttingen ihrer Meinung nach nicht korrekt seien. Krieger wiederholte am Montag seine Aussage von vor drei Jahren, dass die Stadt die Gefahrenlage mit einem eigenen Gutachten widerlegen könne, was aber teuer sei. Das Land Baden-Württemberg habe bereits selbst angekündigt, die Karte überarbeiten zu wollen.“ Im Januar 2018 hatte der Rosacker tatsächlich unter Wasser gestanden. Gerteis führte dies damals auf nicht ordnungsgemäß unterhaltene Bachläufe zurück.