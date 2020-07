Die letzte Ortschaftsratsitzung, die am Mittwoch unter der Leitung von Ortsvorsteherin Michaela Kaiser (CDU) in der Möslehalle von Luttingen noch vor der Sommerpause stattfand, beschäftigte sich mit zwei Anträgen, einem Bauantrag und einer Bauvoranfrage. Beim Bauantrag zur Baugenehmigung des Umbaus eines Dachgeschosses in der Schlossbergstraße 14 hat sich in der Bürgerfrageviertelstunde Bernhard Gerteis, ehemaliger Ortsvorsteher, zu Wort gemeldet. Er bemängelte, dass das Baurechtsamt ihn vor Anhörung des Ortschaftsrates, seinen Antrag zu einer Dachgaube, die über Dreiviertel des Daches reichte, ablehnte, da die Gaubensatzung nur Dachgauben über Zweidrittel des Daches zulässt. Er musste daher seinen Antrag auf zwei Gauben, die dann nur noch über die zulässigen Zweidrittel des Daches reichten, abändern.

Nach eingehender Diskussion des Ortschaftsrates konnte sich die Ortschaftsrätin Claudia Huber (CDU) für die von Bernhard Gerteis ursprünglich beantragte lange Gaube, die über Dreiviertel des Daches vorgesehen war, durchaus erwärmen. Da Bernhard Gerteis diesen Antrag zurückgezogen hat, hat der Ortschaftsrat über den neuen Bauantrag entschieden, der die zwei Gauben beinhaltet. Diesem stimmte er einstimmig zu.

Die zweite Bauvoranfrage zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 20 Wohnungen mit 32 Stellplätzen in der Luttinger Straße 5, erforderte von Seiten des Ortschaftsrates eine längere Diskussion, da sie eine entsprechende Anfrage bereits im Februar abgelehnt hatten. Obwohl die jetzige Vorlage wesentlich ansprechender ist, als die im Februar eingereichte, müsste sie doch noch in einigen wesentlichen Punkten, präzisiert werden: So darf das Gebäude nicht in den Außenbereich (circa ein Meter) hineinragen,die Stellplatzzufahrten seien kritisch und Spielplatzflächen müssten im Innenbereich nachgewiesen werden.

Der anwesende Bauherr des Projektes begründete die Überschreitung der Baugrenze in den Außenbereich damit, dass dadurch statt der gesetzlich vorgeschriebenen 20 Stellplätze (1 Stellplatz pro Wohnung), 32 Stellplätze ausgewiesen wurden, was bei der Nutzung ein großer Vorteil für die Bewohner, aber auch für die Anwohner bedeute. Die Krümmung der Straße in diesem Bereich, der die Stellplätze beeinflusst, lässt das geringfügige Ausweichen des Wohnkomplexes in den Außenbereich in diesem besonderen Fall, sinnvoll erscheinen.

Kein Präzedenzfall

Während der Ortschaftsrat von dem Projekt als solches angetan ist, da er für notwendigen Wohnraum sorgt und sich zum anderen gut ins Ortsbild einfügt, möchte er aufgrund der Ablehnung anderer Bauvorhaben in Luttingen, die in den Außenbereich ragten, keinen Präzedenzfall schaffen.

Er schloss sich deshalb der Vorlage der Stadt Laufenburg an und erteilte sein Einvernehmen nur dann, wenn die oben erwähnten Kriterien eingehalten werden.