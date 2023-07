Petrus muss ein Mitglied der Motorradfreunde Grunholz sein. Bei sehr angenehmen Temperaturen und nur hin und wieder leichtem Niesel strömten an die 700 begeisterte Rockmusikfans zur Vollgasparty auf die Festwiese. Die Band Token aus Basel riss am Samstagabend das Publikum mit.

Besinnlich: Viele Besucher genießen den Rocksound im Rücken und gruppieren sich um ein romantisch loderndes Lagerfeuer. Bilder: Hans-Jürgen Sackmann | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Motorradfäscht auf der Festwiese oberhalb von Grunholz entwickelt sich immer mehr vom reinen Bikerfest zu einer Open-Air-Veranstaltung mit einem bunt gemischten Publikum. „Das liegt vor allem daran, dass es bei uns nichts Billiges gibt, sondern hochwertige T-Shirts, lokales Bier und eine spezielle Festküche“, resümierte Harry Eschbach, der Frontman der Motorradfreunde, über den sehr guten und friedlichen Festbesuch.

Motorradfäscht Grunholz Video: Hans-Jürgen Sackmann

Los ging es am Freitagabend mit dem Auftritt der Band The Mario Nettes aus Schopfheim. Bis lange nach Mitternacht sorgten sie vor mehr als 450 Zuhörern für beste Stimmung. Das Ganze wurde noch am Samstagabend übertroffen beim Auftritt der Coverband Token aus Basel. Sie gaben auf die Frage der Motorradfreunde „Wie viele Gase gibt es?“ die treffende Antwort: „Nur eines und das heißt Vollgas“. Bei Eye of the Tiger – Survivor, Smoke on the water – Deep Purple und Jumping Jack Flash – Rolling Stones holten sie das Publikum mit ihren Luftgitarren vor die Bühne und es wurde mächtig abgerockt.

Erfreut: Harry Eschbach von den Motorradfreunden übergibt Spende an Max Lehr (l.) vom DLRG Hochrhein und Julio Muñoz (r.) von den First Respondern aus Laufenburg. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Wer es besinnlicher angehen wollte, genoss die besondere Atmosphäre des Lagerfeuers. Beim herrlichen Anblick der acht Meter hohen Schwedenfackeln, Rock im Hintergrund und einem leckeren Essen vor sich, konnte man sich angenehm unterhalten und es sich gut gehen lassen. Unterbrochen wurde das Vergnügen von dem sehr wichtigen Anliegen der Motorradfreunde: der Übergabe einer hohen Spende.

Schwein gehabt: Das Wetter hielt und nur kurzzeitig musste sich die Rockgemeinde von der Festwiese unter die Schirme und ins Zelt verziehen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Den Gewinn des Festes im Vorjahr, welcher bei schönem Wetter außergewöhnlich hoch ausfiel, bekommen dieses Jahr je zur Hälfte die DLRG Hochrhein und die First Responder aus Laufenburg. Dem Club geht es nicht nur um Geldspenden, sondern auch darum, auf die schwierige Situation des Ehrenamtes aufmerksam zu machen: „Den freiwilligen Helfern kann man gar nicht genug danken und sie unterstützen“, betonte Harry Eschbach bei der symbolischen Spenden-Übergabe und stieß mit den beiden Vereinsvertretern Max Lehr vom DLRG Hochrhein und Julio Muñoz von FFW Laufenburg mit einem kräftigen Schluck an.

Leckers: Bei den Motorradfreunden gab es traditionell wieder reichliche Speisen vom Grill und dazu wurden die beliebte Nudelpfanne oder Gyros mit Tzatziki serviert. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Am Montag endete das Motorradfäscht mit einem rustikalen Handwerkervesper, zu dem wieder Groß und Klein aus nah und fern eingeladen waren.

Die Motorradfreunde

1987 veranstalteten Harry Eschbach, Dietmar Eschbach und Martin Falk in Grunholz das erste Motorradfäscht. Schnell wuchs die Gruppe an und beteiligte sich beispielsweise auch an Aktionen zur Ausstattung von Leitplanken mit Protektoren. Der Erlös des Motorradfäschts kommt einem sozialen Zweck zugute – in diesem Jahr geht das Geld an die DRLG Hochrhein und den First Responder Laufenburg.