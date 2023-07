Der Bedarf an Wohnraum wurde in der stetig wachsenden Stadt bisher vor allem durch Innenraumverdichtungen ausgeglichen. Bürgermeister Ulrich Krieger betonte in der Sitzung des Gemeinderats: „Der Bedarf nach Wohnraum, vor allem in den Ortsteilen, besteht nach wie vor.“ Um dem entgegenzuwirken, wird eine Änderung des Bebauungsplanes „Obere und Untere Sitt“ angestrebt und im Rotzler Baugebiet „Bühlrain“ können nach der zweiten Offenlage des Bebauungsplanes bald Häuser gebaut werden.

Nach gut zehn Jahren Pause, in denen in Laufenburg kein Baugebiet ausgewiesen wurde und rund vier Jahren Vorbereitungszeit, können nun bald im neuen Rotzler Baugebiet „Bühlrain“ die Bagger anrollen. Auf dem Gelände können auf 19 Baugrundstücken 14 Einfamilienhäuser und zehn Doppelhaushälften errichtet werden. Im Zuge der Offenlegung des Bebauungsplans brachten besorgte Bürger ihre Bedenken, hinsichtlich der engen Zufahrtstraßen zum Baugebiet, vor allem während der Bauphase, zum Ausdruck. Direkt vor der Sitzung des Gemeinderats äußerte sich Roland Metzger, Anwohner am Brunnengrund, ebenfalls zu dem Thema. Stadtplaner Till Oliver Fleischer, der die Anregungen und Änderungen beleuchtete, erklärte, dass die Straße auf einem 70 Meter langen Abschnitt, der sich unten an die neue Erschließungsstraße anschließt, auf eine Breite von nunmehr 5,38 Meter verbreitert werde, um den Begegnungsverkehr und die Einsicht in den Straßenabschnitt zu verbessern. Wie die Zufahrt zum Baugebiet während der Bauphase in den anderen Straßen im weiteren Verlauf geregelt werden wird, soll erst kurz vor Baubeginn festgelegt werden. Denkbar wären sowohl Einbahnregelungen wie auch eine Ampelanlage, erklärte Bürgermeister Krieger.

SPD-Gemeinderat Robert Terbeck fand, dass im neuen Baugebiet die vorgesehene Tempo 30 Regelung zu wenig sei, vielmehr sollte zum Schutz von spielenden Kindern eine reine Fußgängerzone eingerichtet werden. In diesem Punkt sind noch nicht alle Würfel gefallen. Dies könne nicht im Bebauungsplan festgeschrieben werden, erläuterte Fleischer. Bürgermeister Krieger erklärte, dass darüber zudem das Straßenverkehrsamt entscheide.

Für das seit 1963 bestehend Baugebiet „Obere und untere Sitt“ auf der Gemarkung Laufenburg wurde in einem ersten Schritt auf Wunsch eines privaten Bauherren mit einer Änderung des Bebauungsplans der Weg frei gemacht, damit auf einem Grundstück, zu den bereits bestehenden zwölf Wohnungen in zwei Wohnblocks, 14 weitere Wohnungen entstehen können. Der Entwurf des Bebauungsplans „Obere und untere Sitt“ wird nun öffentlich ausgelegt, damit Bürger und öffentliche Stellen ihre Stellungnahmen abgeben können. Die bereits bestehenden zwei Wohngebäude sollen zudem grundlegend saniert werden. Der Gemeinderat billigte beide Angelegenheiten einstimmig.

Das Neubaugebiet „Bühlrain“ hat eine Fläche von rund 1,51 Hektar. Geplant sind 14 Einzelhäuser und zehn Doppelhaushälften mit insgesamt 42 Wohneinheiten.