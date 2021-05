Was darf man wann und wo in Laufenburg tun? – Diese Frage hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung diskutiert und beschloss einstimmig drei neue Richtlinien und Verordnungen. Teilweise waren die bestehenden Regelungen veraltet, bei der Polizeiverordnung bestand ganz offiziell Handlungsbedarf. Denn alle 20 Jahre müssen Gemeinden diese allgemeinen Verhaltensregeln neu aufsetzen.

Die Laufenburger Verordnung ist vom Mai 2001, „eine Punktlandung“, kommentierte Bürgermeister Ulrich Krieger. Nun habe man die komplette Verordnung neu aufgesetzt. „Manche Vorgaben sind weggefallen, weil es mittlerweile höherstehende Gesetze dazu gibt. Anderes hat eine neue Priorität bekommen, wie die Verunreinigung von Straßen durch Pferde“, erklärte Ordnungsamtsleiterin Martina Bögle. Auch bei den Regelungen zur Sondernutzung und Plakatierung habe man in der Praxis gesehen, dass es eine neue Regelung brauche, so Krieger: „Besonders während der Wahlen gab es wegen Unkenntnis der Regeln für das Ordnungsamt viel Arbeit.“

Dass dringender Modernisierungsbedarf besteht, zeigte sich auch an kleinen Details: So sind die Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen noch in D-Mark ausgewiesen, die Regelung für Plakatierungen stammt aus dem Jahr 1993. Besonders die Neuregelung zu Verunreinigungen durch Pferde beschäftige die Stadträte. Gerhard Tröndle (CDU) und Manfred Ebner (FW) erkundigten sich unter anderem nach den Bußgeldern. Hier gebe es einen Spielraum, abhängig von Art und Häufigkeit der Verschmutzung, erläuterte Bögle. Man habe darum bewusst einen Rahmen gelassen, so Krieger.

Von Michaela López Dominguez (FW) kam die Anregung, wie in anderen Gemeinden Hinweisschilder zu den Regelungen in öffentlichen Parks aufzustellen. Jürgen Weber (Grüne) wünschte sich genauere Regelungen zur Abfallentsorgung beim Lebensmittelverkauf im Freien. Hier müssten vom Verkäufer Behälter mit dicht schließendem Deckel bereitgestellt werden. Gerade aktuell werden die Speisen oft mitgenommen und der Abfall dann in städtischen Mülleimern entsorgt.