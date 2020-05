von sk

Wie Maryan Beachwear mitteilt, sind die frei verkäuflichen Masken nach DIN-Normen zertifiziert, frei von Schadstoffen und toxischen Substanzen, auch die Hautfreundlichkeit sei zertifiziert. Die Konstruktion sei aus dreischichtiger technischer Wirkware aufgebaut. Das Material stammt laut Maryan Beachwear aus Deutschland, produziert werden sie im europäischen Ausland von einem langjährigen Produktionspartner. Die Masken seien wiederverwendbar, bei 60 Grad waschbar, schnelltrocknend und wiesen Schmutz sowie Sonnenschutzmittel und Make-up ab. Die Mehrweg-Masken hätten flexible Ohrschlaufen und biegsame Nasenbügel.

Die Masken sind in einer Version für Erwachsene für 17,95 Euro und in einer Ausführung für Kinder für 9,95 Euro erhältlich. Die Kindermaske verfüge über Bindebänder, die Version für Erwachsene über ein verstellbares Gummiband. Die Masken werden ab dem heutigen Samstag zunächst nur im Outlet-Center der Maryan Beachwear Group in Laufenburg verkauft.