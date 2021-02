von sk

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Donnerstagabend bei Laufenburg einen Verkehrsunfall verursacht. Verletzt wurde niemand. Gegen 18.30 Uhr war die 30-jährige VW-Fahrerin laut Polizei von Hammer kommend in den Kreisverkehr bei Binzgen eingefahren und war mit einer bereits im Kreisel befindlichen 26 Jahre alten Skoda-Fahrerin zusammengestoßen. Dabei wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro am VW und von zirka 10.000 Euro am Skoda verursacht. Da die VW-Fahrerin deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Alcomattest durchgeführt, der zirka 1,5 Promille ergab. Eine Blutentnahme folgte ebenso wie die Beschlagnahme des Führerscheins.