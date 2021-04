Gegen 18:15 Uhr war der Vorfall von einem Zeugen beobachtet worden. Dieser konnte den beobachteten Pkw dann in der Nähe geparkt feststellen und teilte den Standort der Polizei mit. Am Auto war eine Beschädigung vorhanden, ein Reifen platt, so der Polizeibericht. An der Halteranschrift traf die Polizei den 53 Jahre alten Fahrzeughalter an. Dieser roch stark nach Alkohol. Einen Test verweigerte er. Da der Verdacht bestand, dass der Halter auch der Fahrer war, wurden zwei Blutentnahmen angeordnet. Diese verweigerte der Mann zunächst verbal und er sperrte sich später auch körperlich. Schließlich ließ er die Maßnahme über sich ergehen, so die Polizei.