von sk

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto kam es am Freitag, 2. April gegen 18 Uhr auf der Feldgrabenstraße. Mit seinem Auto befuhr laut Polizeibericht ein 51 Jahre alter Mann die Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Waldshut einzufahren.

Er hielt zunächst an und übersah beim Anfahren den auf dem Radweg kommenden 69-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.