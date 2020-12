von sk

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall für einen 10-jährigen Jungen am Donnerstagmorgen in Laufenburg. Laut Bericht der Polizei überquerte der Bub gegen 7.40 Uhr trotz roter Ampel den Fußgängerüberweg an der Einmündung Brunnenmatt. Eine 41-jährige VW- Fahrerin erfasste den Jungen mit ihrem Wagen noch an seinem Rucksack, sodass dieser zur Seite stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Junge unverletzt.