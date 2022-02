Das Leben an einem Fluss konnte schon immer gefährlich sein. 1508 erlitt eine Gruppe von Zürchern auf dem Weg zur Basler Messe am Zusammenfluss von Limmat und Aare bei Baden Schiffbruch. Möglicherweise waren sie auf ein Brückenfundament gestoßen. Vier Tage später wurde der für schuldig befundene Schiffer in der Limmat ertränkt. Diese und etliche andere Geschichten, auch aus Laufenburg, sind Teil der neuen Ausstellung „Gefahr am Fluss“ im Museum Schiff. Eröffnet wurde sie am Wochenende – jedoch nicht im üblichen Rahmen, sondern wegen Corona in vier zeitversetzten öffentlichen Führungen mit je zehn Personen. Die Ausstellung ist voraussichtlich bis Ende Dezember dieses Jahres zu sehen.

Knifflig: Mithilfe von Seilen sicherten die Laufenknechte die Schiffe auf dem Rhein bei Laufenburg. Eine Darstellung von Friedrich Gmelin. Bild: Peter Schütz

Im Fokus steht der durch Laufenburg fließende Rhein. Obwohl der Laufen, die Stromschnelle bei der alten Rheinbrücke, seit über 100 Jahren nicht mehr existiert, hat der Fluss sein manchmal unberechenbares Eigenleben bewahrt. In der von Ariane Dannacher konzipierten Ausstellung lebt der Laufen mehrfach wieder auf. Denn er war ein Hindernis, das die Schifffahrt herausforderte. Die Lösung bestand darin, die Schiffe oberhalb der Stromschnelle zu entladen und je nach Wasserstand mit langen Seilen vom Ufer her gesichert zu geleiten. Dafür waren die so genannten Laufenknechte im Einsatz. Nach dem Laufen wurden die Schiffe, oftmals Weidlinge, wieder beladen und konnten die Fahrt auf dem Rhein in Richtung Basel fortsetzen. Wie eine solche Aktion vonstattenging, zeigt in der Ausstellung die vergrößerte Reproduktion einer kolorierten Radierung von Friedrich Gmelin (1760 bis 1820). Dargestellt sind Laufenknechte an beiden Ufern und ein Weidling im tosenden Wasser, beobachtet von einer kleinen Gesellschaft. Das Bild weist eine weitere Besonderheit auf: Die Darstellung der bis zur Hälfte bedeckten Brücke mit Kapelle.

Man hat früher viel mehr auf die Heiligen geachtet: Ariane Dannacher an der Eröffnung der Ausstellung „Gefahr am Fluss“. Bild: Peter Schütz

Die Ausstellung enthält viele solcher Exponate, die das Leben am Rhein bei Laufenburg früher und heute vorstellen. Druckerzeugnisse, geografische Karten, von Hand geschaffene Modelle, dem Handel dienende Gegenstände sowie eine Auswahl spektakulärer Fotografien des zugefrorenen Flusses. Sogar den Heiligen wird Raum gewährt. „Man hat früher viel mehr auf die Heiligen geachtet“, erklärte Ariane Dannacher mit Blick auf mögliche Hochwasser, „heute hat man den Pegel in Hauenstein“. Und noch etwas zeigt die Ausstellung: Den Einfluss des Klimawandels auf den Rhein. Neue Erkenntnisse sehen einen Zusammenhang von stehenden Wellen und Wettern, die nicht weiterziehen. Die Folge: extreme Hitze oder extreme Niederschläge. „Es ist wichtig, dies anzuschauen und zu überlegen, wie wir damit umgehen können“, sagte Ariane Dannacher, „das ist die Herausforderung unserer Zeit“.

