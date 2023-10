Laufenburg – Die aktuelle Neuigkeit vom Wettbewerbssieg der 18-jährigen Cellistin Luka Coetzee hat Maria Theresia Rist dem Publikum beim jüngsten Mary-Codman-Classics-Konzert im voll besetzten Panoramasaal im Laufenburger Schlössle verkündet. Aus aller Welt sendeten Cellisten ein Video ein, 26 wurden eingeladen, nach vier Runden blieben sechs in der Finalrunde übrig. Das fordere starke Nerven und viel üben, sagte die Vorsitzende des Fördervereins Kultur im Schlössle.

Bei den Codman-Classics sei man stolz, dass das erste Konzert der Wettbewerbssiegerin in Laufenburg über die Bühne ging. Dass die junge Kanadierin, die in Weimar an der Franz-Liszt-Musikhochschule studiert, ein Ausnahmetalent ist, konnte man bei dem anspruchsvollen romantisch-virtuosen Programm sofort hören. Für ihr Alter hat Luka Coetzee einen ausgereiften Celloton und einen kräftigen Bogenstrich. Ihr Instrument, wohl ein altes, eine Leihgabe, hat einen schönen, warmen Holzklang, tönt voluminös und sonor. Beides, das Instrument und ihr Spiel, eigneten sich bestens für Brahms frühe erste Cellosonate in e-Moll, die vom Klang und der Emotion her große Bögen, große Spannung und vehementes Spiel braucht. Das gelang vom lebendigen Kopfsatz über das hübsche Menuetto bis in den fugierten Finalsatz vom Ton her mit größter Intensität.

Die Cellosonaten von Brahms werden oft nur von der Klangästhetik des Cellisten her interpretiert. Da war es ein großer Gewinn, dass Gabriela Fahnenstiel den Klavierpart innehatte. Die künstlerische Leiterin hat die junge Cellistin bei einem Kammermusikkurs in den USA entdeckt. Zusammen gelang ihnen eine schwungvolle und expressive Wiedergabe. Coetzee legte sich mit voller Energie in die Saiten und Fahnenstiel entlockte dem Steinway die schönste Klangfülle. Die schweren Brahmsakkorde hat sie klar und durchlichtet gespielt. Die Tongebung der viel versprechenden Cellistin passte ebenso gut zu Brahms: melodisch und virtuos. Über die leidenschaftlich-engagierte Spielweise war das Publikum begeistert. Das war eine musikalisch voll überzeugende Darstellung, dicht und drängend, mit antreibendem Impuls.

Gefühlsbetont ging es nach der Pause weiter mit Edward Griegs a-Moll-Cellosonate. Hier war zu erleben, wie die Klavierpartnerin in enger Tuchfühlung mit der Cellostimme agierte. Man hörte, dass die Preisträgerin, die ihr Solodebüt mit elf Jahren in Calgary gab, über einen raumfüllenden und anspringenden Ton verfügt. Auch die Bach-Einlage zu Beginn, die Sarabande aus der dritten Cellosuite, war mehr als die Talentprobe einer jungen Cellistin. Nach den feurigen „Zigeunerweisen“ von Pablo de Sarasate in einer Cellobearbeitung war ein Salonstück von Edward Elgar ein reizvoller Kontrast zum vorangegangenen Programm.