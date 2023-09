Im Vorfeld der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause haben sich die Stadträte bei einem Rundgang durch den Ortsteil Rhina über abgeschlossene, im Bau befindliche und zukünftige städtische Projekte informiert. Bürgermeister Ulrich Krieger betonte vor dem Rundgang, dass im Ortsteil Rhina in den letzten Jahren sowohl in den Bereichen Straßenbau, Bauprojekte und Infrastruktur viel gemacht worden sei und auch zukünftig Projekte realisiert würden. Als größte Maßnahmen nannte Krieger die geplante Sanierung der Hebelschule und die nahezu abgeschlossene Sanierung der denkmalgeschützten 1926 errichteten Turnhalle sowie die Arbeiten in der Jahnstraße mit der Brücke über den Schreiebach.

Generalsanierung Turnhalle: Insgesamt hat die Stadt für die Generalsanierung der Turnhalle Rhina Finanzmittel in Höhe von 1,75 Millionen Euro eingesetzt. Für die Sanierung erhielt die Stadt Fördermittel. Architekt Ernesto Preiser informiert den Gemeinderat über den Stand der Arbeiten: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Im Oktober soll die Halle bezugsbereit sein. Die Baumaßnahme verlaufe ruhig und auch die Kosten hielten sich im Rahmen, erklärte der Architekt. Von außen fällt vor allem der neue Anbau positiv auf. Die Turnhalle selber blieb aus Gründen des Denkmalschutzes optisch weitgehend erhalten. Das Innere der Halle wurde komplett entkernt und neu ausgestattet. Die Stadträte zeigten sich erfreut vom gut gelungenen Ergebnis.

Brücke über den Schreiebach: Ende 2019 war die Brücke über den Schreiebach für Autos gesperrt. Mit den Arbeiten zur Erneuerung der Brücke wurde im Frühsommer 2022 begonnen. Seit diesem Frühjahr sind die Jahnstraße, sie wurde auf 170 Metern voll ausgebaut, und das neue Brückenbauwerk für den Verkehr freigegeben. Andree Binninger von Tillig Ingenieure (Dogern) erläuterte die umfangreiche Baumaßahme. Vor allem der Neubau der Brücke war sehr aufwendig. Die Kosten des Projekts betrugen rund 1,3 Millionen Euro, die teilweise über Landeszuschüsse gedeckt werden konnten.

Stromnetz/Trafostation: Das Stromnetz in der Schulstraße in Rhina hielt nicht mehr den gestiegenen Anforderungen in dem Bereich mit Hebelschule, Kindergarten und Turnhalle stand. Es wurde zwischenzeitlich eine neue Trafostation errichtet und neue Stromkabel verlegt. Stadtbaumeister Roland Indlekofer erläuterte die umfangreiche Maßnahme.

Alemannenstraße: Die Trinkwasserleitung in der Alemannenstraße, die 1960 im Zuge des Straßenbaus verlegt wurde, war in einem sehr schlechten Zustand. Eine Erneuerung der Trinkwasserzuleitungen wurde notwendig. Zusätzlich wurde die Stromversorgung erneuert und Leerrohre für einen möglichen Breitbandausbau verlegt. Beim Rundgang informierten sich die Laufenburger Stadträte über den Stand der Arbeiten. Bis zum Herbst dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, berichtete Klaus Weniger vom städtischen Bauamt. In der angrenzenden Unteren Sitt sollen ab dem kommenden Jahr die Arbeiten weitergeführt werden.

Hebelschule: Auf dem Schulhof der Hebelschule in Rhina ließen sich die Stadträte den Standort der geplanten Containerschulanlage auf dem Schulsportplatz zeigen. Die Anlage soll während der Sanierung der Schule zum Einsatz kommen.