„Gefahr am Fluss“ ist das Thema der aktuellen Ausstellung im Laufenburger Museum Schiff, die noch bis in den Juli hinein läuft und Teil einer großen trinationalen Ausstellungsreihe ist. Diese beschäftigt sich mit dem Rhein und ist ein grenzüberschreitendes Kulturprojekt entlang des Oberrheins. Auch das Fricktaler Museum in Rheinfelden ist dabei.

Der Fluss wird hierbei aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet und in Museen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz zum Hauptthema gemacht. Mittendrin ist das Laufenburger Museum, das zu den Unwegsamkeiten und Risiken des Flusses der damaligen Zeiten eine Ausstellung zeigt.

Und danach ist erst einmal Schluss mit der Ausstellung sowie mit dem ganzen Museum in seiner jetzigen Form, denn bis zum Ende des Jahres muss das Museum geräumt werden, damit Anfang 2024 der große Umbau starten kann. Das neue Konzept sieht Ausstellungsflächen auf fünf Geschossen mit 670 Quadratmetern und den Einbau eines Lifts vor.

Im November hatten Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlungen in Laufenburg/CH zusammen 1,35 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Museums zugesprochen, der Gemeinderat von Laufenburg/D 150.000 Euro. Aus Lotterieeinnahmen wird Swisslos 1,63 Millionen Franken geben, Denkmalpflege, Stiftungen, Firmen und Privatpersonen weitere 1,3 Millionen Franken.

„Schon jetzt werden die ersten Sachen gepackt“, erzählt Ariane Dannacher, Kuratorin und Vizepräsidentin des Museumsvereins. Es werde bereits an die kommende Zeit gedacht. Dazu gehört auch die Planung weiterer Aktivitäten, trotz der Schließung des Museums. So kam es, dass durch die geplante Neuauflage der beliebten Museumsbroschüre „Fischer, Flößer, Laufenknechte“, die Stadtarchivar Martin Blümcke von Laufenburg Baden anregte, etwas Größeres entstehen soll. Der Vorstand des Vereins und auch Dannacher meinen: „Wir müssen in den Köpfen der Menschen sichtbar bleiben.“

Im Entstehungsprozess ist also, passend zur Broschüre, eine Vernissage zum Thema, welches sich mit der Arbeit am Hochrhein im Wandel der Zeit beschäftigt. Einzelheiten seien noch in Abklärung, etwa die Beschaffung geeigneter Räumlichkeiten. Auch ein Vortrag von einem Spezialisten ist geplant. Ein Apéro für die Geselligkeit soll die Veranstaltung abrunden.

Für die rund zweijährige Umbauphase sind die Vorstandsmitglieder auf eine besondere Idee gekommen. Um auch weiterhin präsent zu bleiben, möchte man in verschiedenen Schaufenstern der Stadt Miniausstellungen platzieren. Und auch hierbei wird es eine Besonderheit geben: Eine Auswahl der seit 1981 gezeigten 39 Ausstellungen im Museum wird im Wechsel in den zur Verfügung gestellten Schaufenstern gezeigt. Während der Umbauphase wird es auch Bauführungen für interessierte Menschen geben. Die Termine dafür werden auf der Website des Museums veröffentlicht. Der Internetauftritt hat schon eine Generalüberholung durch Gerhard Kunsemüller erfahren.

Diese neue Website wurde auch auserwählt, regelmäßig für die Schweizerische Nationalbibliothek archiviert zu werden. Dort werden seit über 100 Jahren schweizbezogene Publikationen in Papierform archiviert. Ziel ist nun schon seit einiger Zeit, auch den Wandel von Websites zu dokumentieren. Das Eidgenössische Departement des Inneren und das Bundesamt für Kultur haben in diesem Zusammenhang die Seite des Museums ausgewählt.

Im April steht die Generalversammlung an, bei der Anita Stocker, Kunsthistorikerin aus Rheinsulz, als neue Präsidentin vorgeschlagen werden soll. Der bisherige Amtsinhaber Hannes Burger bleibt im Vorstand.