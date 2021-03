29 Bürger nutzten am Dienstagabend den ersten Testtermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Laufenburg-Luttingen, um einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Glücklicherweise seien alle Tests negativ ausgefallen, wie Bruno Sonnenmoser, Leiter der Testaktion, mitteilte. Ab sofort können sich alle Laufenburger Bürger an drei Terminen pro Woche kostenlos im Gemeinschaftshaus des DRK in Luttingen testen lassen.

Nachlieferungen möglich

Es stünden bislang 300 Tests zur Verfügung, aber eine Nachlieferung sei bei Bedarf auch möglich, so Sonnenmoser. Mit nahezu 30 getesteten Personen liege man im erwarteten Rahmen für ein Testzeitfenster von zwei Stunden. Da die meisten Personen gleich zu Beginn gekommen seien, hatte es einen kleinen Ansturm gegeben, jedoch konnte man diesen gut bewältigen, sodass niemand länger als zehn Minuten auf seinen Testung warten musste.

Das DRK Das DRK Laufenburg-Luttingen testet jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr sowie samstags zwischen 14 und 17 im Gemeinschaftshaus in Luttingen, der Scheffelstraße 2, Laufenburger Bürger kostenlos auf Covid-19.

„Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich vor dem Osterfest mehr Menschen testen lassen möchten“, so Sonnenmoser. Die Örtlichkeit sei dafür aber mit einem Einbahnstraßensystem für Ein- und Ausgang und einem Wartebereich mit Abstand ausgestattet. Am ersten Testabend waren aufgrund der Unsicherheit, wie viele Testwillige tatsächlich erscheinen werden, sechs ehrenamtliche Helfer und Helferinnen des DRK im Einsatz. Dies waren Bruno Sonnenmoser, Nathalie May, Christian Baier, Gerd Sippel, Manuel Kaiser und Andrea Ebner, die für die Registrierung am Empfang zuständig war.

Getestet werden ausschließlich symptomfreie Personen, um das Risiko vor Ansteckungen für das ehrenamtliche Personal zu minimieren. Wie der Selbsttest gezeigt hat, ist der durchgeführte Nasalabstrich zwar etwas unangenehm, aber auch ganz schnell wieder vorbei. Dann muss etwa 15 Minuten auf das Testergebnis gewartet werden, welches anschließend bescheinigt wird. Würde jemand positiv getestet werden, so bestehe eine Meldepflicht an das Gesundheitsamt und die betreffende Person müsse sich unverzüglich in Quarantäne begeben, wie Sonnenmoser erläuterte. Bleibt zu hoffen, dass auch die weiteren Tests wie am ersten Abend weiterhin negativ ausfallen werden.