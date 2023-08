Der Wehrer Fabrikantensohn Albert Rupp war ein technikbegeisterter junger Mann. Zwischen 1895 und 1901 absolvierte er Schulen und Praktika in Basel, Lausanne, Reutlingen und Manchester. Er besuchte sogar die Weltausstellung 1900 in Paris. So wurde er auf seine spätere Rolle als Chef der Weberei Neflin & Rupp in Wehr vorbereitet.

Von seinen Reisen brachte Albert Rupp im Herbst 1901 die Leidenschaft für das Fotografieren mit – und wohl auch eine transportable Dr. Krügeners Taschenbuchkamera. Sie besaß ein Magazin für 24 Plattenaufnahmen. Dazu gehörte ein kleines Fotolabor zur Entwicklung der Platten. So wurde Rupp der erste Fotoamateur Wehrs, vielleicht sogar der Region. Die allererste Aufnahme schoss und entwickelte er Ende 1901. Sie befindet sich in einem Album, das von Rupps Enkel Johannes für die Nachwelt gerettet wurde.

Da Albert Rupp auch Mitglied der Wehrer Lesegesellschaft war, fotografierte er regelmäßig deren Ausflüge. In der Generalversammlung vom 24. Juni 1905 beschlossen die Mitglieder einen Abstecher nach Laufenburg „zur Besichtigung der Stromschnellen“. Der Kraftwerksbau war in aller Munde, hatte der Säckinger Bezirksrat doch just im Juni 1905 den technischen Teil der Konzession genehmigt. Es war abzusehen, dass die Stromschnellen bald gesprengt würden.

Dies erhöhte aber nicht die Attraktivität des Reiseziels – zumindest in den Augen der meisten Mitglieder der Lesegesellschaft. Wie dem Protokoll Nr. 77 zu entnehmen ist, fand der Ausflug am 9. Juli „bei sehr mäßiger Beteiligung statt“. Einer der Teilnehmer war jedoch Albert Rupp, der das gestochen scharfe Foto der alten Laufenburger Brücke schoss. Sie wurde im Zuge des Kraftwerkbaus 1912 durch eine neue ersetzt. Wahrlich eine historische Aufnahme und vielleicht sogar die erste eines Fotoamateurs.

Ariana Dannacher vom Museum Schiff kommentiert das Foto folgendermaßen: „Das Bild mit Blick auf den überschwemmten Hügen (= Vorrichtung zum Salmenfang) weist darauf hin, dass der Rhein einen hohen Wasserstand hat. Man sieht nur noch den Steg, der unter der Brücke entlangführt. Eine mutige Person schaut in die Wogen. Rechts der Brücke (auf Schweizer Seite) thront über dem Wasser das Salzhaus, das seit 1850 als Rathaus diente. Es musste 1910 dem Bau der neuen Brücke weichen und wurde abgerissen. Auf der linken Seite der Brücke ist ein Gebäude mit einem Gerüst zu sehen. Es handelt sich um das Haus Nr. 16 an der Fischergasse. Im Jahr 1905, als die Fotografie entstand, war es noch ein Wohnhaus. Erst 1935 ging es in den Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft über und wurde 1936 Zollgebäude.“

Ob es sich bei der „mutigen Person“, die am großen Brückenpfeiler steht und wohl den Hügen kontrolliert, um Ernst oder Otto Rueb gehandelt hat? Beide waren Salmenfischer. Wie Laufenburgs Stadtarchivar Martin Blümcke in einem am 14. September 2017 im SÜDKURIER veröffentlichten Beitrag über die Laufenburger Salmenfischer schrieb, „gehörte der größte Hügen hinter dem Mittelpfeiler der Fischerfamilie Rueb“. Wie dem auch sei! Dem Fotoamateur Albert Rupp ist jedenfalls an jenem 8. Juli des Jahres 1905 eine historische und zudem brillante Aufnahme der alten Laufenburger Rheinbrücke gelungen.